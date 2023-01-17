Кому достанется имение "Грейсленд" после смерти дочери Пресли?

После внезапной смерти единственной дочери Элвиса Пресли возник вопрос о том, кто унаследует знаменитое имение "Грейсленд".

Напомним, у Лизы Мари Пресли было четверо детей: дочери Райли, Харпер и Финли, а также сын Бенджамин, покончивший с собой в возрасте 27 лет в 2020 году.

Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза. Один из союзов был с Майклом Джексоном, но у них не было общих детей. Потомки единственной дочери Элвиса Пресли были рождены в союзе с Майклом Локвудом и Дэнни Кио.

На свое 25-летие дочь короля рок-н-ролла унаследовала 100 миллионов долларов, но, к сожалению, из-за неправильного управления финансами большую часть наследства она потеряла.

Развод Лизы Мари Пресли с последним мужем произошел в мае 2021 года. Бывший супруг не был доволен решением суда и вновь начал тяжбы за сумму алиментов и опеку над детьми.