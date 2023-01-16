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Умерла актриса Джина Лоллобриджида

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Умерла актриса Джина Лоллобриджида
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Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida)
Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida) Фото: AP Photo/Werner Kreusch/Scanpix

16 января в возрасте 95 лет ушла из жизни итальянская актриса Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida). Об этом сообщает La Repubblica.

Джина Лоллобриджида наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) и "Собор Парижской Богоматери" (1956).

Всего она снялась в более чем 60 картинах и считается одной из самых успешных актрис 50-60-х годов. Джина Лоллобриджида снималась с Хамфри Богартом, Фрэнком Синатрой и Жераром Филипом.

Актриса была награждена орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой", она является кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена Искусств и литературы. В 2018 году Лоллобриджида получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

Джина Лоллобриджида восхищала весь мир, а фильмы с ее участием становились любимыми и пересматривались по много раз. Коллеги по актерскому цеху отмечали ее безупречную  внешность, актерский талант и доброе сердце. 

Актрису часто сравнивали с Софи Лорен, но она всегда отвечала, что ни с кем не соревнуется, и подчеркивала свою исключительность. 

Карьера Джины Лоллобриджиды была невероятно успешной. Она снималась в кино с 1946 года по 1997 год. После актриса стала отказываться от предложений. Ее не интересовали роли в боевиках или простоватых любовных историях. Она закончила сниматься уже в достаточно преклонном возрасте.

В 1999 году Лоллобриджида была назначена послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Она по собственной инициативе сотрудничала с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО.

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