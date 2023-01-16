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Амбайнис: в Плявиняс угрозы наводнения нет

rus.tvnet.lv/LETA
Амбайнис: в Плявиняс угрозы наводнения нет
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Лед на Даугаве у Екабпилса
Лед на Даугаве у Екабпилса Фото: Ivars Soikāns/LETA

Обстановка в Плявиняс по-прежнему безопасная, опасности затопления нет, сообщил агентству LETA глава управления Плявиньского объединения Айзкраукльского края Андрис Амбайнис.

Вчера вечером пришел лед из Екабпилса, но масса льда стекает на просторы Клинтайне, и все в порядке, сказал Амбайнис. Опасная ситуация может возникнуть, если в устье Айвиексте и за Плявиняс, в S-образной излучине в нижней части города образуется ледяной затор. Большие массы воды не представляют опасности для города — течение очень хорошее, а ГЭС немного понизила уровень воды, сказал представитель самоуправления.

Пока наводнение в Екабпилсе не закончилось, самоуправление не теряет бдительности - круглосуточно дежурит муниципальная полиция, за ситуацией следят и другие муниципальные служащие, добавил он.

В Плявиньском водохранилище сохраняется уплотнение льда и шуги, поэтому уровень воды повышен. Под воздействием таяния и осадков ледовый затор может сдвигаться.

В 13:50 уровень воды в Плявиняс был на 10,06 метра выше нулевой отметки станции, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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