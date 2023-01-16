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Польский аналитик: все свидетельствует о скором вступлении Беларуси в войну в Украине

rus.tvnet.lv
Польский аналитик: все свидетельствует о скором вступлении Беларуси в войну в Украине
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Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: AFP/SCANPIX

Многие признаки свидетельствуют о том, что армия Беларуси, скорее всего, присоединится к России в ее вторжении в Украину, считает польский военный аналитик Конрад Музыка.

Такую точку зрения Музыка, который является руководителем аналитического центра Rochan Consulting, выразил в комментарии британскому СМИ Sky News.

Белорусская армия с апреля прошлого года находится в практически непрерывных военных учениях. Активность армии в прошлом году была наивысшей с момента распада Советского Союза.

Эксперт считает, что в этих учениях армия Беларуси отработала все военные возможности, необходимые для участия в войне.

Музыка также подчеркивает, что Беларусь недавно обновила данные о военных резервистах. Это означает, что система военных резервов готова к мобилизации.

"Теперь им необходимо только политическое решение начать мобилизацию и начать войну. Все свидетельствует о том, что Беларусь в какой-то момент вступит в войну", - считает эксперт.

С начала российского вторжения 24 февраля Беларусь предоставила России доступ к своей территории и воздушному пространству, используемому для ударов по Украине.

Однако в войне армия Беларуси по-прежнему не участвовала, ограничиваясь только передачей своей военной инфраструктуры для нужд российской армии.

Генеральный штаб украинской армии вступление Беларуси в войну с Украиной оценивает как маловероятное.

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