Украина: Путин приказал Герасимову захватить Донбасс к марту

"Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении - это Донбасс. Очередные сроки, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, и Герасимов опускает эти цели уже ниже - это цель захвата Донбасса и формирования там определенной зоны безопасности уже до марта", - сказал Юсов в эфире телеканала FREEDOM и 24 канала.

"Это не первые сроки. Каждый раз эти сроки переносились. Вот уже год будет с начала полномасштабного вторжения и год как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и на этот раз", - добавил он.

По словам Юсова, президент России не отказался от своих планов по уничтожению Украины как независимого государства и украинцев как нации.

Представитель спецслужбы считает, что Путин готовит Россию к долгой войне против Украины.

По словам Юсова, у России есть различные сценарии и направления возможной повторной атаки, но большая часть информации в сети является ложной.

"Враг готовит различные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вброс через различные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас", - утверждает Юсов.

Представитель спецслужб Украины привел пример дезинформации: "От очень "экзотических", как, например, десант на Одессу. Потому что по состоянию сейчас это выглядит суицидальным направлением для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия".