"Я известный блогер". Гревцова не признает обвинение в том, что солгала ЦИК

"Когда нам представили на подпись анкеты ЦИК, я их подписала, у меня не было причин искать в этих анкетах какую-то недостоверную информацию", - заявила Гревцова, добавив, что журналисты изначально были введены в заблуждение, а представитель Dolo ее оболгала.

К Гревцовой применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - уведомление о смене места жительства и запрет на выезд из страны.

Преступление, в котором обвиняется Гревцова, может быть наказано кратковременным лишением свободы на срок от 15 суток до трех месяцев, общественными работами от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 минимальных месячных заработных плат.

Несмотря на обвинение, Гревцова может продолжать выполнять обязанности депутата Сейма. Депутат исключается из Сейма после обвинительного приговора в суде последней инстанции.