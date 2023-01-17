Депутат 14-го Сейма Глория Гревцова, обвиняемая в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), не признала себя виновной по предъявленному обвинению.
"Я известный блогер". Гревцова не признает обвинение в том, что солгала ЦИК
Гревцова обвиняется в предоставлении ЦИК заведомо ложных сведений о своем образовании и месте работы.
Сегодня в Рижском городском суде в Пардаугаве состоялось второе заседание по уголовному делу Гревцовой, в котором участвовала и сама обвиняемая.
Адвокат Гревцовой попросил приобщить к делу ряд документов. Один документ связан с ответом ЦИК от 26 октября прошлого года председателю партии "За стабильность!" Алексею Росликову, в котором ЦИК отказала в возможности исправить данные, внесенные в анкету Гревцовой.
Также к делу была приложена распечатка электронного письма Гревцовой с анкетой от 1 июля. В письме было указано, что последним местом работы Гревцовой было ООО Dolo, где она была подсобным рабочим.
В разделе "Образование" указано, что Гревцова получила среднее образование в Рекавской средней школе в 2008 году.
На судебном заседании Гревцова заявила, что ей понятно обвинение, но она не признает своей вины. В своих показаниях Гревцова заявила, что она известный блогер, поэтому ей не нужно выдавать себя за кого-то другого, а также лгать о месте работы и образовании.
"Когда нам представили на подпись анкеты ЦИК, я их подписала, у меня не было причин искать в этих анкетах какую-то недостоверную информацию", - заявила Гревцова, добавив, что журналисты изначально были введены в заблуждение, а представитель Dolo ее оболгала.
К Гревцовой применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - уведомление о смене места жительства и запрет на выезд из страны.
Преступление, в котором обвиняется Гревцова, может быть наказано кратковременным лишением свободы на срок от 15 суток до трех месяцев, общественными работами от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 минимальных месячных заработных плат.
Несмотря на обвинение, Гревцова может продолжать выполнять обязанности депутата Сейма. Депутат исключается из Сейма после обвинительного приговора в суде последней инстанции.
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