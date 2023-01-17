Австрия против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России

Об этом австрийский министр заявил в понедельник, 16 января, во время участия в конференции французского университета Sciences Po в Париже. Он сказал, что не стоит "переступать границу", ​​вводя запрет на выдачу виз 144 миллионам граждан России, поскольку Россия по-прежнему является частью европейской истории и культуры.

"Мы не должны перешагнуть границу, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян. Мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы", - сказал он.

Шалленберг отметил, что необходимо полностью поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

Он также подверг критике тот факт, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова не пригласили на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Польше.