Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выступил против возможного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России и призывал "сохранять спокойствие" в отношении России, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.
Австрия против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России
Об этом австрийский министр заявил в понедельник, 16 января, во время участия в конференции французского университета Sciences Po в Париже. Он сказал, что не стоит "переступать границу", вводя запрет на выдачу виз 144 миллионам граждан России, поскольку Россия по-прежнему является частью европейской истории и культуры.
"Мы не должны перешагнуть границу, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян. Мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы", - сказал он.
Шалленберг отметил, что необходимо полностью поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.
Он также подверг критике тот факт, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова не пригласили на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Польше.
"Потому что европейская архитектура безопасности в будущем должна будет включать Россию, как постоянного члена Совбеза ООН и как ядерную державу. Необходимо сохранить ОБСЕ, потому что, это одна из немногих оставшихся площадок, где российские дипломаты вынуждены сидеть и слушать наши аргументы, нашу острую критику агрессивной войны России", - добавил Шалленберг.
Весной в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нойхаммер, который лично встретился с президентом России Владимиром Путиным. Нойхаммер заявил, что хочет посмотреть Путину в глаза и рассказать ему о том, что он видел в Буче.
Позднее канцлер заявил, что не получил от этого разговора положительных впечатлений и пребывал в пессимистическом настроении, поскольку Путин "переключился на военную логику".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в августе, что Венгрия и Австрия - единственные члены Европейского Союза (ЕС), которые отказались передать оружие Украине.
Австрийская газета Der Standard недавно сообщила, что чиновники федеральной земли Тироль отправили двух украинских подростков в Россию без разрешения украинских властей под предлогом передачи их родителям.
В понедельник, 16 января, представитель Украины Ирина Верещук провела совещание, на котором обсуждались действия Австрии.
"Украина обращается в соответствующие учреждения Австрийской Республики с требованием должным образом расследовать, почему украинские дети были переданы российской стороне. Если будут признаки преступления, то всех причастных нужно будет привлечь к ответственности", - подчеркнула Верещук.
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