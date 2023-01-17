Видео ⟩ Метеоролог объяснил причину наводнения в Екабпилсе

На этот раз наводнение было вызвано не только таянием, но и морозом - резко меняющимся температурным режимом, чего раньше не было в Латвии зимой, в дополнение к большому количеству осадков.

В бассейне Даугавы с середины ноября до середины декабря стояли устойчивые морозы, река замерзла, образовался большой снежный покров, который почти полностью растаял незадолго до Рождества. Потом вновь последовали заморозки, увеличившие количество льда в Даугава. Но сильнее всего повлияла оттепель в конце года, когда несколько дней шли дожди и температура достигала +10 градусов.

Лед начал двигаться и образовывать заторы. Так было и в другие годы, когда лед таял зимой. Обычно с возвращением устойчивых морозов таяние останавливалось. Заторы льда промерзали, а вода находила способ пройти по дну или в трещинах.

На этот раз мороз был слишком слаб, он не заморозил реку и не успокоил воду, а только образовал новые льдины и куски льда, которые продолжали уплотняться и создавать новые заторы.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Сначала это было около Плявиняс и Зельки, затем ледяная плотина становилась все длиннее и длиннее, пока не достигла Екабпилса.

Следовательно, это другая категория наводнения. Это не традиционные весенние паводки, пояснил метеоролог.