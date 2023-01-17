НАВОДНЕНИЕ В ЕКАБПИЛСЕ ⟩ Уровень воды падает на три сантиметра в час

За последние сутки уровень воды упал более чем на полметра. С утра субботы, 14 января, когда уровень воды в Даугаве под Екабпилсом достиг самого высокого уровня за последние десятилетия, он снизился более чем на 1,2 метра.

Во вторник, 17 января, к 5:00 часам утра уровень воды на Екабпилсской наблюдательной станции был 7,67 метра выше нулевой отметки. Наивысший уровень воды - 8,92 метра - был достигнут в субботу около 9:00 часов утра, что всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего половодья 1981 года.

LVĢMC еще не отменил красный уровень опасности в Екабпилсском крае. Красный уровень опасности будет действовать до 14:00 среды, 18 января.

На Плявиньском водохранилище по-прежнему действует оранжевое предупреждение, а на реках в остальной части страны - желтое предупреждение о высоком уровне воды.

Уровень Даугавы выше Екабпилса продолжает постепенно снижаться, но в ближайшие дни начнется повышение, так как ожидаются осадки, а температура воздуха в верхнем течении Даугавы к середине недели поднимется до +6 градусов.

Масса льда в Екабпилсе почти неподвижна, а возле Зельки и Плявиняс наблюдается движение льда, поэтому в последние сутки уровень воды продолжает колебаться. Утром во вторник уровень воды и у Зельки, и у Плявиняс остается ниже максимума, зафиксированного в начале года.

В Даугаве выше по течению от Екабпилса уровень воды продолжает немного снижаться, но ожидается, что в ближайшие дни уровень воды снова начнет подниматься, в связи с ожидаемыми осадками.

Поймы рек во многих местах Латвии затоплены, уровень воды в нескольких реках Курземе в настоящее время является самым высоким за последний год.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Видео: Наводнение в Екабпилсе