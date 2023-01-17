Алексей Арестович подал заявление об уходе с должности внештатного советника Офиса президента Украины. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Facebook политика. Офис президента Украины отставку Арестовича принял.
Арестович написал заявление об отставке. Офис президента Украины ее принял
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - написал Алексей Арестович, приложив фото заявления.
Напомним, что ранее Арестович заявил, что жилой дом в Днепре был разрушен в результате действий украинских систем ПВО, которые сбили российскую ракету.
"Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала", - сказал он в эфире программы Марка Фейгина на YouTube.
Позже в ВВС Украины заявили, что Украина не обладает средствами для перехвата подобных ракет, мэр Днепра Борис Филатов потребовал от СБУ отреагировать на слова Арестовича, а депутат Алексей Гончаренко объявил сбор подписей за отставку политика.
В итоге Арестович принес извинения. В своем Telegram-канале он написал: "Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно, по какой причине ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом".
Как сообщает Русская служба ВВС, Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
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