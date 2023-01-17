Предвыборная агитация в основном должна вестись на государственном языке, предусматривают поправки к закону о предвыборной агитации, поданные депутатами Национального объединения (НО), "Объединенного списка" (ОС), "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян (СЗК).
Нацобъединение: предвыборную агитацию нужно вести на латышском языке
Изменения в закон внесли депутаты Рихард Колс (НО), Эдгар Таварс (ОС), Янис Домбрава (НО), Айнар Латковскис ("Новое Единство"), Эдвин Шнoре (НО), Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), Угис Митревиц (НО), Андрис Кулбергс (ОС), Виктор Валайнис (СЗК) и Дайга Миериня (СЗК).
Поправки предусматривают, что материалы предвыборной агитации должны размещаться на латышском языке в программах и передачах электронных СМИ, на открытых и закрытых площадках общественного пользования, в публикациях в прессе.
Условие использования государственного языка распространяется и на агитацию как платную услугу в публичных сетях электронной связи, в том числе в интернете. Однако это не относится к сайтам политических партий и их объединений.
При этом в период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент и самоуправления материалы предвыборной агитации могут быть на одном из официальных языков ЕС или переведены на один из официальных языков ЕС, при условии, что использование государственного языка не может быть меньше или уже, чем содержание на иностранном языке.
Также предлагается законодательно определить органы, ответственные за рассмотрение дел о соответствующих нарушениях.
Подавшие поправки депутаты поясняют, что они усилят позиции и присутствие государственного языка во всех сферах жизни государства и общества. "Этими поправками мы также стремимся устранить противоречие с положениями Конституции - в настоящее время, по сути, сохраняется параллельный язык для общения с населением в таком фундаментальном государственном процессе, как осуществление избирательных прав", - заявили депутаты.
Парламентарии выражают обеспокоенность тем, что в настоящее время сохраняется возможность маргинализации и разделения населения Латвии, когда содержание предвыборной кампании оказывается доступным только определенной языковой группе, а не всем гражданам Латвии, имеющим право голоса.
"Эти поправки неизбежно повысят ответственность избирателей за надлежащее знание латышского языка", - говорится в аннотации к законопроекту.
В 2020 году коалиция 13-го Сейма уже предлагала аналогичные поправки.
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