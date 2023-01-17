"Против войны и за армию" - как Кучера давал интервью Дудю

Факты о США в интервью Кучеры Дудю Фото: Кадр из видео

При этом Кучера подтвердил, что у его младшего сына двойное гражданство: России и США. По словам актера, так "просто совпало". Изначально жена собиралась рожать в Москве, но потом они решили попробовать родить за границей. Думали об Италии и Израиле, но в итоге остановили свой выбор на США. И паспорт сыну тоже сделали, по словам Кучеры, "была такая возможность, и кто бы этого не сделал - просто глупец".

О Путине

Говоря о поддержке Путина, актер уклончиво ответил, что ему трудно поддерживать человека, логику действий которого он не понимает.

После этого он все-таки признал, что поддерживает политику Владимира Путина. Но не в войне, а в той политике, которую он проводит внутри России прямо сейчас.

"24 февраля 2022 года Россия, зная, что на нее нападут, сделала превентивный удар. Она напала не на Украину, а на тех американских, британских и польских солдат, которые там были", - говорит Кучера.

Когда же Дудь привел цитату Владимира Путина, в которой тот радуется тому, что Азовское море стало внутренним морем России, за что "еще Петр I боролся", актер сказал: "Как человек разумный не могу в это поверить просто".

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