В новом выпуске "вДудь" актер Оскар Кучера рассказал Юрию Дудю, почему он поддерживает российскую армию в войне России с Украиной, а также высказался о причинах войны. При этом в словах актера вскрылось множество внутренних противоречий.
"Против войны и за армию" - как Кучера давал интервью Дудю
О войне в Украине
По мнению Кучеры, война в Украине началась из-за проблем с экономикой в США. Актер уверен, что целью войны не было "завоевать Украину".
Когда же Дудь спросил Кучеру о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья, тот ответил: "Все течет, все изменяется".
При этом актер признался, что не понимает терминов "денацификация" и "демилитаризация".
"Объяснить, для чего это было сделано, я не могу. Я реально не политик", - объяснил он.
Кучера указал, что, несмотря на это, он поддерживает Россию и российскую армию в войне с Украиной, хоть и выступает за мир.
"Мне много вещей непонятно. Но я не могу стоять против своей страны", - добавил Кучера.
О ракетных ударах и гибели мирных жителей в Украине актер высказался так: "Это катастрофа. Но не бомбить, насколько я понимаю, это значит дать возможность работать военным заводам, чтобы были подвозы снарядов. Но мы воюем реально".
О США
Как и было сказано выше, Кучера уверен, что экономика США ухудшается. Аргументам и числам, которые привел Дудь, актер не поверил.
При этом Кучера подтвердил, что у его младшего сына двойное гражданство: России и США. По словам актера, так "просто совпало". Изначально жена собиралась рожать в Москве, но потом они решили попробовать родить за границей. Думали об Италии и Израиле, но в итоге остановили свой выбор на США. И паспорт сыну тоже сделали, по словам Кучеры, "была такая возможность, и кто бы этого не сделал - просто глупец".
О Путине
Говоря о поддержке Путина, актер уклончиво ответил, что ему трудно поддерживать человека, логику действий которого он не понимает.
После этого он все-таки признал, что поддерживает политику Владимира Путина. Но не в войне, а в той политике, которую он проводит внутри России прямо сейчас.
"24 февраля 2022 года Россия, зная, что на нее нападут, сделала превентивный удар. Она напала не на Украину, а на тех американских, британских и польских солдат, которые там были", - говорит Кучера.
Когда же Дудь привел цитату Владимира Путина, в которой тот радуется тому, что Азовское море стало внутренним морем России, за что "еще Петр I боролся", актер сказал: "Как человек разумный не могу в это поверить просто".
О Крыме
Кучера считает, что Крым был аннексирован Россией, чтобы не "лишиться Черного моря". Он заявил, что США в 2013 году объявили тендер на строительство военной базы в Крыму.
"У меня был разговор с российским военачальником, который рассказал, что если бы мы не зашли в Крым, то Черного моря мы бы лишились и купались бы в своей акватории. Я хочу верить в это", - говорит он.
При упоминании того, что у России есть выход в Черное море в Краснодарском крае, Кучера отметил, что пути дальше пролегали бы через воды Украины, Турции или Грузии - а все эти страны, по словам актера, негативно настроены против России.
О Little Big
Актер заявил, что знает причины отъезда российской группы Litlle Big.
"Я знаю, почему, например, Little Big уехали. Мне их друзья рассказали. Не потому, что они такие противники войны были, а потому, что у них монетизация (заработок на YouTube. - Прим. ред.) западная была. Ее в России обрубили", - говорит он.
Правда, в процессе разговора выяснилось, что Кучера не до конца разбирается в том, как именно работает YouTube.
"Секунду, а российский YouTube для всего мира не закрыт?" - удивился актер.
"Ты сейчас за пределами России? У тебя YouTube работает?" - спросил Дудь.
"Я не смотрел, если честно", - признался Кучера и согласился, что он, видимо, "не так понял".
О фейках в Telegram-канале
В интервью зашла речь и о Telegram-канале Оскара Кучеры. Выяснилось, что он не перепроверяет информацию, которую туда пишет.
Актер заявлял, что в бомбардировках НАТО погибло 250 тысяч человек, хотя за все Югославские войны (1991-2001), по официальным данным, погибло от 130 до 160 тысяч человек. После поиска информации Кучера признал, что "мог ошибиться".
Также в канале актера дважды появлялся перевод выступления генерального директора компании Pfizer. В варианте Кучеры он утверждает, что собирается вдвое уменьшить население Земли. Дудь показал оригинал видео, и оказывается, что вдвое собираются уменьшить количество людей, неспособных приобрести лекарства компании Pfizer.
На вопрос, можно ли доверять Telegram-каналу Кучеры, актер ответил: "Проверяйте, ребята".
Видео: Интервью Оскара Кучеры
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