Ждать ли морозов и снега? Долгосрочный прогноз погоды на ближайшие месяцы

2023 год начался с нетипичной для зимы теплоты. Ждать ли еще серьезных морозов и гор снега? Когда ожидается метеорологическая весна? Об общих тенденциях Apollo.lv рассказала руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Лаура Круминя.
Возвращение зимы
"Под зимой вы, наверное, понимаете стабильные морозы, когда земля покрыта снегом. В общем, возвращение морозов отмечается в прогнозе погоды", - говорит Лаура Круминя.
Об ожидаемых заморозках эксперт говорит, что они будут не такими сильными, как в конце первой декады января, когда температура достигала -15 градусов. В этот раз градусник будет показывать от -5 до -10 градусов.
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В западных и центральных районах страны оттепель наступила еще со второй недели января, а на крайнем востоке она кое-где началась лишь спустя неделю. Там все время оставались небольшие морозы, поэтому оттепель там будет сравнительно короче.
Отличие от других зим
Эксперт LVĢMC отмечает, что этой зимой о рекордах или отличиях говорить не приходится, однако для латвийской зимы нетипичен длительный период морозов, начавшийся во второй половине ноября и продолжавшийся до Рождества.
"Таких устойчивых морозов у нас не было уже несколько лет. В последний раз мороз продолжительностью не менее месяца в Латвии был в 2018 году, когда с 3 февраля по 8 марта среднесуточная температура была ниже 0", - объясняет Круминя.