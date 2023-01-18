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Ждать ли морозов и снега? Долгосрочный прогноз погоды на ближайшие месяцы
Фото: WildStrawberry/Shutterstock
Apollo.lv Una Eglīte rus.tvnet.lv
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Ждать ли морозов и снега? Долгосрочный прогноз погоды на ближайшие месяцы
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2023 год начался с нетипичной для зимы теплоты. Ждать ли еще серьезных морозов и гор снега? Когда ожидается метеорологическая весна? Об общих тенденциях Apollo.lv рассказала руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Лаура Круминя.

Возвращение зимы

"Под зимой вы, наверное, понимаете стабильные морозы, когда земля покрыта снегом. В общем, возвращение морозов отмечается в прогнозе погоды", - говорит Лаура Круминя.

Об ожидаемых заморозках эксперт говорит, что они будут не такими сильными, как в конце первой декады января, когда температура достигала -15 градусов. В этот раз градусник будет показывать от -5 до -10 градусов.

Галерея: Снег в Риге

В западных и центральных районах страны оттепель наступила еще со второй недели января, а на крайнем востоке она кое-где началась лишь спустя неделю. Там все время оставались небольшие морозы, поэтому оттепель там будет сравнительно короче.

Отличие от других зим

Эксперт LVĢMC отмечает, что этой зимой о рекордах или отличиях говорить не приходится, однако для латвийской зимы нетипичен длительный период морозов, начавшийся во второй половине ноября и продолжавшийся до Рождества.

"Таких устойчивых морозов у ​​нас не было уже несколько лет. В последний раз мороз продолжительностью не менее месяца в Латвии был в 2018 году, когда с 3 февраля по 8 марта среднесуточная температура была ниже 0", - объясняет Круминя.

Галерея: Оттепель в Риге 

Однако, как бы это не было нетипично, 1 января в Латвии также был установлен тепловой рекорд. Самая высокая температура воздуха была достигнута не только в Новый год, но и в целом за январь.

Галерея: Рождество 2022 года

"В Западной и Центральной Европе вообще весь зимний период нетипично теплый, а в Северной Европе царствовали морозы", - говорит эксперт. Холод, царивший в Северной Европе в конце ноября и большую часть декабря, стал большим исключением этой зимой.

Ожидаются ли в будущем суровые зимы?

Если смотреть с климатической точки зрения, то самая суровая зима в Латвии была в 1956 году, когда температура упала до -43,2 градуса. "В последние зимы случаи, когда столбик термометра опускается ниже -30 градусов, очень редки", - сказала Лаура Круминя.

Именно зимой температура воздуха меняется быстрее всего. Прогнозы также показывают, что это время года продолжит меняться и что суровые зимы останутся в прошлом.

Эксперт LVĢMC отмечает, что в целом температура воздуха в Латвии повышается, поэтому периоды устойчивых морозов зимой стали относительно короче. Снежный покров также стал более редким явлением. Все это не благоприятствуют тому, что мы и впредь сможем наблюдать суровые зимы, как во второй половине прошлого века.

В феврале температура воздуха продолжит повышаться

"Европа - это тот регион, где долгосрочные прогнозы, к сожалению, себя не оправдывают. На данный момент существует высокая вероятность, что февраль в нашем регионе будет относительно теплым. Температура воздуха будет оставаться выше нормы", - рассказала Круминя.

Средняя температура воздуха в феврале составляет -3,2 градуса. Ниже она может быть в восточных частях страны. Например, в Алуксне средняя температура -5,0 градусов, а на побережье Балтийского моря, конечно, теплее - там средняя температура составляет -1,1 градуса.

Галерея: Метель

"Утверждать, что заморозков в феврале не будет, пока нельзя, но ни один из сценариев не показывает высокой вероятности", - говорит эксперт.

Метеорологическая весна

"Сейчас уже началась оттепель - погода скорее весенняя, чем зимняя", - говорит Круминя.

Хотя сейчас температура не такая экстремальная, как была 1 января, когда столбик термометра превышал +11 градусов, это все равно аномально тепло для зимы.

"Конечно, мы не говорим, что метеорологическая весна уже наступила, потому что она наступает тогда, когда в течение пяти дней средняя температура воздуха превышает нулевую отметку", - говорит эксперт LVĢMC.

Галерея: Весна

Самый ранний срок, когда в Латвии может наступить метеорологическая весна - 7 февраля, так как после рекордно теплой зимы 2019-2020 годов LVĢMC принял решение, по которому метеорологическую весну можно объявлять только после даты, которая за последние десятилетия в среднем оказывалась самым холодным днем года. В настоящее время статистически это 6 февраля.

Поэтому, несмотря на то, что температура воздуха на улице высока и не характерна для зимы, ее еще нельзя назвать весенней.

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