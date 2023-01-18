Ждать ли морозов и снега? Долгосрочный прогноз погоды на ближайшие месяцы

Галерея: Оттепель в Риге

Однако, как бы это не было нетипично, 1 января в Латвии также был установлен тепловой рекорд. Самая высокая температура воздуха была достигнута не только в Новый год, но и в целом за январь.

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"В Западной и Центральной Европе вообще весь зимний период нетипично теплый, а в Северной Европе царствовали морозы", - говорит эксперт. Холод, царивший в Северной Европе в конце ноября и большую часть декабря, стал большим исключением этой зимой.

Ожидаются ли в будущем суровые зимы?

Если смотреть с климатической точки зрения, то самая суровая зима в Латвии была в 1956 году, когда температура упала до -43,2 градуса. "В последние зимы случаи, когда столбик термометра опускается ниже -30 градусов, очень редки", - сказала Лаура Круминя.

Именно зимой температура воздуха меняется быстрее всего. Прогнозы также показывают, что это время года продолжит меняться и что суровые зимы останутся в прошлом.

Эксперт LVĢMC отмечает, что в целом температура воздуха в Латвии повышается, поэтому периоды устойчивых морозов зимой стали относительно короче. Снежный покров также стал более редким явлением. Все это не благоприятствуют тому, что мы и впредь сможем наблюдать суровые зимы, как во второй половине прошлого века.

В феврале температура воздуха продолжит повышаться