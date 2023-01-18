Фото, видео ⟩ У детского сада под Киевом упал вертолет. Погибли 18 человек, включая детей и главу МВД

Погибли все девять человек, которые находились на борту вертолета, включая представителей властей Украины. По словам представителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, вертолет направлялся "в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия". Ранены 29 человек, среди которых 15 детей, заявил глава киевской областной администрации Алексей Кулеба.

Вертолет госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям разбился около 8:10 утра, сообщил глава Бровар Игорь Сапожко. Предположительно, из-за туманной погоды летательный аппарат упал между детским садом и жилым домом, после чего возник пожар. "От взрыва разрушения получили помещения садика и один из близлежащих домов", - заявил глава города.

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы страны.

Причины

Причины крушения пока неизвестны. Пресс-секретарь главы Нацполиции Украины Марьяна Рева заявила, что говорить о причинах крушения пока рано. В то же время советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что причины случившегося устанавливаются следователями: "Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем", - сказал он. По информации украинских СМИ, среди версий произошедшего - ошибка пилота. Украинское издание "Трибуна - Бровары" сообщило, что летательный аппарат упал во время тумана: предположительно, его пилот не увидел высотное здание, начал набирать высоту и потерял управление.

Разбившийся вертолет передала Украине Франция

По словам пресс-секретаря командования Воздушными силами Украины Юрия Игната, разбившийся вертолет - переданный Францией Super Puma AS 332. Сейчас такие летательные аппараты имеют все силовые структуры Украины. Они предназначены именно для службы по чрезвычайным ситуациям и МВД.

"Также они занимались разными специальными заданиями, не только в центре страны, но и ближе к боевым действиям", - цитирует "Интерфакс-Украина" представителя командования.