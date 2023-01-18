Звезду "Мстителей" Джереми Реннера выписали из больницы

Напомним, Джереми Реннер был госпитализирован после инцидента со снегоуборочной машиной, в результате которого он получил серьезные травмы. ряд СМИ писали, что актеру якобы могут ампутировать ногу.

18 января стало известно, что звезда Marvel вернулся домой, о чем сообщил в соцсетях. Сейчас он проводит время с близкими за просмотром сериала "Мэр Кингстауна", в котором сыграл главную роль.

"Несмотря на то, что я в процессе восстановления, я рад посмотреть первую серию второго сезона со своей семьей дома", - написал он.

2 января, стало известно, что американский актер Джереми Реннер попал в больницу после уборки снега, появившегося в результате сезонного урагана на севере Невады. Один из свидетелей рассказал изданию TMZ, что 51-летний Джереми при помощи снегоуборочной машины расчищал площадку перед домом. В какой-то момент машина переехала ногу Джереми, из-за чего он потерял много крови. К счастью, среди соседей актера был врач, который смог вовремя наложить жгут и остановить кровотечение. После этого звезду доставили в больницу на вертолете.