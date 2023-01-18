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Навальный 2 года в тюрьме: анализ ошибок и прогнозы. Интервью с Аббасом Галлямовым

Chayka.lv Анастасия Федорова
Навальный 2 года в тюрьме: анализ ошибок и прогнозы. Интервью с Аббасом Галлямовым
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На заднем плане политзаключенный Алексей Навальный. На переднем плане российский политолог Аббас Галлямов.
На заднем плане политзаключенный Алексей Навальный. На переднем плане российский политолог Аббас Галлямов. Фото: AP/ Snob.ru / Коллаж: Chayka.lv

Прошло два года с момента, когда российский политический и общественный деятель Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован 17 января 2021 года в аэропорту Москвы. На следующий день прямо в отделении полиции провели необычный "суд", в результате Навального арестовали. В чем была ошибка Навального в 2021 году? Стоило ли возвращаться в Россию? И есть ли у него шанс выйти на свободу в ближайшее время? Эти и другие актуальные вопросы "Чайка" обсудила с российским политологом Аббасом Галлямовым. 

Его обвинили в нарушении условий испытательного срока по уголовному делу Yves Rocher.

В итоге Симоновский суд Москвы 2 февраля 2021 года заменил оппозиционеру условный срок наказания на реальный. И отправил в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев.

За последние два года Навальному были предъявлены новые обвинения, и срок его заключения увеличили. Сейчас он приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по части 1,2 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду).

В 2023 году после новогодних праздников стало известно, что Навальный заболел в штрафном изоляторе - у него высокая температура, кашель и лихорадка. Адвокату не позволили передать ему лекарства. Ранее в СМИ и на медиаплощадках Навального была информация о том, что Алексею всячески создают невыносимые условия существования.

"Навальный мог реально сорвать им думскую предвыборную кампанию, - объясняет опасность, которую представляет Алексей Навальный для властей РФ, российский оппозиционный политолог, политтехнолог и публицист Аббас Галлямов. - Путинская власть держится на тотальности. Они не могут позволить себе контроль за законодательной властью. А тут Навальный со своим умным голосованием - а это есть консолидация усилий протестных избирателей. Спасение для власти всегда было в том, что голосование было рассеянным. То есть один недовольный голосует за Иванова, другой - за Петрова, третий - за Сидорова. А тут вдруг все в конкретном округе будут голосовать за конкретного Иванова. Или придется так фальсифицировать результаты, что дым коромыслом будет стоять. Фальсификации видны все-таки, и они ведут к революциям…"

Видео: Видеоинтервью "Чайки" с Аббасом Галлямовым

  • 00:00 Вступление
  • 01:03 О политических причинах заключения Навального
  • 04:21 Об ошибке Навального в 2021 году
  • 07:03 Почему Навальному продлили срок до 9 лет
  • 08:01 Об увеличении доверия россиян к Навальному
  • 13:25 О влиянии войны в Украине на продление срока Навальному
  • 14:36 Сценарий, при котором Навальный выйдет из тюрьмы
  • 20:52 Об ослаблении путинского режима: реальная социология
  • 26:41 Всемирная акция "Свободу политзаключенным!"

Напомним, 21-22 января российские активисты по всему миру выходят на большую акцию протеста против политических репрессий в России. 21 января в 13:00 такая акция пройдет и в Риге у Дома конгрессов.

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