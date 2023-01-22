41-летняя американская певица Бритни Спирс (Britney Spears) на одном из последних видео в Instagram сделала на камеру новую татуировку, но тут же пожалела об этом.
Бритни Спирс сделала тату в прямом эфире и сразу же пожалела об этом
Бритни Спирс назвала тату "отстоем", поскольку рисунок получился неудачным.
"Татуировка на Мауи 3 дня назад. Не могу это показать, потому что это отстой! Действительно отстой! Пссс… я должна это исправить", - написала она.
Она решила сделать новое тату во время недавней поездки на Гавайи. На видео Бритни Спирс стоит и наблюдает, как на ее правую руку наносят рисунок в виде маленького черного сердечка.
Напомним, что эта татуировка стала десятой для Бритни. У певицы уже есть татуировка в виде треугольника на правой руке, кости на левом предплечье, фея на пояснице и губы на правом предплечье, "Каббала на иврите" на затылке, рисунок в виде креста на нижней части бедра, китайское тату на бедре и другие.
Ранее Бритни Спирс и ее супруг Сэм Асгари посетили ресторан в Лос-Анджелесе, однако заведение они покинули по отдельности.
Очевидцы рассказали СМИ, что супруги пришли в ресторан с телохранителями. Некоторые посетители узнали Бритни и хотели с ней сфотографироваться. Излишнее внимание разозлило певицу, и она начала очень странно себя вести: кричала и говорила на непонятном языке.
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