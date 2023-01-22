Бритни Спирс сделала тату в прямом эфире и сразу же пожалела об этом

Бритни Спирс назвала тату "отстоем", поскольку рисунок получился неудачным.

"Татуировка на Мауи 3 дня назад. Не могу это показать, потому что это отстой! Действительно отстой! Пссс… я должна это исправить", - написала она.

Она решила сделать новое тату во время недавней поездки на Гавайи. На видео Бритни Спирс стоит и наблюдает, как на ее правую руку наносят рисунок в виде маленького черного сердечка.

Напомним, что эта татуировка стала десятой для Бритни. У певицы уже есть татуировка в виде треугольника на правой руке, кости на левом предплечье, фея на пояснице и губы на правом предплечье, "Каббала на иврите" на затылке, рисунок в виде креста на нижней части бедра, китайское тату на бедре и другие.

Ранее Бритни Спирс и ее супруг Сэм Асгари посетили ресторан в Лос-Анджелесе, однако заведение они покинули по отдельности.

Очевидцы рассказали СМИ, что супруги пришли в ресторан с телохранителями. Некоторые посетители узнали Бритни и хотели с ней сфотографироваться. Излишнее внимание разозлило певицу, и она начала очень странно себя вести: кричала и говорила на непонятном языке.