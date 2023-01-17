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Видео ⟩ Бритни Спирс кричала и разговаривала на непонятном языке

rus.tvnet.lv
Бритни Спирс кричала и разговаривала на непонятном языке
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Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: VALERIE MACON / AFP/ Scanpix

41-летняя американская певица Бритни Спирс (Britney Spears) странно себя вела во время ужина со своим мужем, после чего он оставил ее одну в ресторане, пишет "Фокус" со ссылкой на TMZ.

Бритни Спирс и ее супруг Сэм Асгари посетили ресторан в Лос-Анджелесе, однако заведение они покинули по отдельности.

Очевидцы рассказали СМИ, что супруги пришли в ресторан с телохранителями. Некоторые посетители узнали Бритни и хотели с ней сфотографироваться. Излишнее внимание разозлило певицу, и она начала очень странно себя вести: кричала и говорила на непонятном языке.

После этого муж Спирс покинул ресторан, оставив ее одну. Бритни сидела за столом, а потом и сама ушла. Через несколько минут после этого телохранитель знаменитости вернулся и, судя по всему, оплатил счет.

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в 2022 году. Осенью 2021-го звезда освободилась от 13-летней опеки своего отца. После СМИ сообщали о беременности певицы, однако у нее произошел выкидыш.

Видео: Бритни Спирс в ресторане

Бритни Спирс

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