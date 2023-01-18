Знакомства в интернете в ближайшем будущем могут стать очень дорогим удовольствием. Приложение для знакомств Hinge планирует ввести новый план подписки, цена которого составит 720 долларов в месяц, а популярное приложение Tinder тестирует план, который будет стоить до 500 долларов в месяц, сообщает Business Insider.
460 евро в месяц: Tinder думает над новым сервисом для подписчиков
Ожидается, что новая услуга Hinge предложит подписчикам различные опции, такие как выделение их профиля и повышение видимости. Ожидается, что новая услуга будет предназначена только для тех, у кого "серьезные намерения в отношении знакомств".
Приложение, принадлежащее Match Group, скоро будет предлагать услуги по подписке, которые будут стоить 50–60 долларов (46–55 евро) в месяц или до 720 долларов (660 евро) в год.
В компании заявили, что подписчики смогут получить доступ к "особо подходящим рекомендациям", а также получить другие преимущества, такие как поиск своей второй половинки по нескольким параметрам, например, по возрасту, росту и т. д. В настоящее время бесплатная версия позволяет пользователю лайкнуть восемь профилей, а платная версия позволяет поставить неограниченное количество лайков.
В настоящее время Hinge уже предлагает платную подписку стоимостью 35 долларов в месяц.
Между тем, Tinder, другое приложение, принадлежащее Match Group, также тестирует новую услугу подписки, которая может стоить от 500 долларов (460 евро) в месяц или 6000 долларов (5550 евро) в год. Пока неизвестно, какие могут быть "преимущества на 500 евро".
В компании Match эту новость не прокомментировали.
Приложения Tinder и Hinge от Match приобрели популярность во время пандемии, и, по словам компании, "оба приложения пользуются спросом". Глава компании объявил, что в октябре прошлого года Hinge достиг своего рекорда по скачиваниям.
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