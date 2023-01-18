Праздничная иллюминация по-прежнему украшает Ригу, но несколько жителей обратились в программу Латвийского телевидения 4. studija с просьбой выяснить, почему украшение праздничных дней Риги в центре было достигнуто за счет жителей окрестностей.
Видео ⟩ Жители возмущаются праздничными украшениями в столице
В программу поступил вопрос от зрителя о праздничном освещении и украшении в Гризинькалнсе - как изменилось оформление праздника в столице и почему в Гризинькалнсе совсем другие украшения, чем в прошлом году?
Если в предыдущие годы аллеи Гризинькалнского парка украшали белые красивые звезды, которые были гораздо заметны издалека, то в этом году появились совсем другие - голубые украшения в небольшом количестве и только над детской площадкой.
Представитель Рижской думы, пояснил, что декорации не привязаны к какому-то конкретному месту или району и каждый год разрабатывается новый проект. В этом году таких проектов было 26, поэтому украшения - как цвет, тип и количество - могут меняться.
В Риге эти теплые тона постепенно внедряются в праздничное оформление, от центра к микрорайонам, но с учетом имеющегося бюджета кое-где сохранились и синие, и красные украшения. В ближайшие годы они будут заменены.
Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)
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