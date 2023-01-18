Видео ⟩ Жители возмущаются праздничными украшениями в столице

В программу поступил вопрос от зрителя о праздничном освещении и украшении в Гризинькалнсе - как изменилось оформление праздника в столице и почему в Гризинькалнсе совсем другие украшения, чем в прошлом году?

Если в предыдущие годы аллеи Гризинькалнского парка украшали белые красивые звезды, которые были гораздо заметны издалека, то в этом году появились совсем другие - голубые украшения в небольшом количестве и только над детской площадкой.

Представитель Рижской думы, пояснил, что декорации не привязаны к какому-то конкретному месту или району и каждый год разрабатывается новый проект. В этом году таких проектов было 26, поэтому украшения - как цвет, тип и количество - могут меняться.

В Риге эти теплые тона постепенно внедряются в праздничное оформление, от центра к микрорайонам, но с учетом имеющегося бюджета кое-где сохранились и синие, и красные украшения. В ближайшие годы они будут заменены.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)