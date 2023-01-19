Интервью ⟩ Невзоров: "Не будет русского мира в Эстонии, в Латвии и в Литве. Все кончилось"

- Не, закрыт въезд. Другое дело, что у меня там непосредственно сейчас нет никакого дела. Нет предлога, повода и причины там появиться. Спасибо тебе, Ваня, за то, что ты так деликатно задаешь этот вопрос. Мои взаимоотношения с прибалтийскими государствами - это действительно отдельная, болезненная для всех, кроме меня, история. Совершенно честно скажу, почему я не извиняюсь, почему я не ползу на брюхе. Во-первых, потому что я не умею этого делать. Да, у меня выжжено на лбу клеймо и прятаться от этого бессмысленно. И главное - совершенно не нужно. У меня был жуткий опыт, который я приобрел в течение этих сорока лет безостановочной работы в этой сфере. И клеймо это не запудрить, не стереть. Ну и пусть меня либо принимают с этим клеймом "бывшего врага". А я был врагом, об этом заявлял открыто.



Но сейчас я - друг. И об этом я тоже заявляю открыто. И совершенно, конечно, офигеваю от храбрости эстонцев, от храбрости латышей, от храбрости литовцев. Ведь они же не где-то живут и не где-то базируются в Южной Америке. Они же под боком у этого бывшего монстра. Они же ходят в сантиметре от клыков и когтей дракона. И при этом они ведут себя так гордо и так красиво! Конечно, меня не может не подкупать это благородство и эта красота поведения балтийских государств. И я честно говорю Литве – Литва, вот либо ты меня принимаешь таким, какой я есть, со всем моим тяжелым опытом, но уже в качестве друга, либо не принимаешь. Но я от этого тебя любить меньше не буду и восхищаться меньше не буду. Когда мне говорят про то время, мне немножко странно. Потому что странно предъявлять человеку претензии в том, что он болел чумой. Особенно, если он родился в бараке и был инфицирован чумой с детства. Все мы были инфицированы совковым патриотизмом ужасно. И на его преодоление ушло довольно много времени, очень много сил.