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Почти два месяца не могут найти снегоочиститель, который поцарапал машины и уехал

rus.tvnet.lv
Почти два месяца не могут найти снегоочиститель, который поцарапал машины и уехал
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

В ноябре прошлого года в Риге снегоочистительная машина врезалась в припаркованный на обочине легковой автомобиль и уехала с места происшествия. Владелица пострадавшей легковушки уже почти два месяца ждет, пока полиция выяснит регистрационный номер виновного автомобиля, чтобы можно было обратиться к страховщику ОСТА, сообщает передача Bez tabu.

Дочь рижанки Даце, пока сама находится за пределами Латвии, попросила ее присмотреть за автомобилем Volvo, припаркованным у многоквартирного дома на улице Даугавпилс, где живет мать.

24 ноября Даце заметила, что машина дочери поцарапана. Чтобы выяснить, что произошло, Даце поговорила с сотрудниками находящегося рядом магазина, которые показали запись с камеры наблюдения, снимающей часть улицы Даугавпилс.

Она зафиксировала, что ранним утром тяжелая снегоочистительная машина, которая поворачивала на улицу Даугавпилс с улицы Калупес, врезалась в Volvo дочери Даце, после чего по инерции врезалась в автомобиль, стоящий рядом. Виновник столкновения скрылся с места происшествия, уехав задним ходом по улице Калупес.

После увиденного на видеозаписи Даце обратилась в Государственную полицию, которая приехала по адресу и зарегистрировала ДТП, признав хозяйку Volvo пострадавшей.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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