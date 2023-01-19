В ноябре прошлого года в Риге снегоочистительная машина врезалась в припаркованный на обочине легковой автомобиль и уехала с места происшествия. Владелица пострадавшей легковушки уже почти два месяца ждет, пока полиция выяснит регистрационный номер виновного автомобиля, чтобы можно было обратиться к страховщику ОСТА, сообщает передача Bez tabu.
Почти два месяца не могут найти снегоочиститель, который поцарапал машины и уехал
Дочь рижанки Даце, пока сама находится за пределами Латвии, попросила ее присмотреть за автомобилем Volvo, припаркованным у многоквартирного дома на улице Даугавпилс, где живет мать.
24 ноября Даце заметила, что машина дочери поцарапана. Чтобы выяснить, что произошло, Даце поговорила с сотрудниками находящегося рядом магазина, которые показали запись с камеры наблюдения, снимающей часть улицы Даугавпилс.
Она зафиксировала, что ранним утром тяжелая снегоочистительная машина, которая поворачивала на улицу Даугавпилс с улицы Калупес, врезалась в Volvo дочери Даце, после чего по инерции врезалась в автомобиль, стоящий рядом. Виновник столкновения скрылся с места происшествия, уехав задним ходом по улице Калупес.
После увиденного на видеозаписи Даце обратилась в Государственную полицию, которая приехала по адресу и зарегистрировала ДТП, признав хозяйку Volvo пострадавшей.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!