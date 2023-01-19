Почти два месяца не могут найти снегоочиститель, который поцарапал машины и уехал

Дочь рижанки Даце, пока сама находится за пределами Латвии, попросила ее присмотреть за автомобилем Volvo, припаркованным у многоквартирного дома на улице Даугавпилс, где живет мать.

24 ноября Даце заметила, что машина дочери поцарапана. Чтобы выяснить, что произошло, Даце поговорила с сотрудниками находящегося рядом магазина, которые показали запись с камеры наблюдения, снимающей часть улицы Даугавпилс.

Она зафиксировала, что ранним утром тяжелая снегоочистительная машина, которая поворачивала на улицу Даугавпилс с улицы Калупес, врезалась в Volvo дочери Даце, после чего по инерции врезалась в автомобиль, стоящий рядом. Виновник столкновения скрылся с места происшествия, уехав задним ходом по улице Калупес.

После увиденного на видеозаписи Даце обратилась в Государственную полицию, которая приехала по адресу и зарегистрировала ДТП, признав хозяйку Volvo пострадавшей.

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