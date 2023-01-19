В Риге состоится эротическое аквашоу для взрослых

В этот вечер состоится цирковое шоу на воде с откровенными костюмами артисток и огромным бассейном на 170 тонн, который украшает 24-метровый световой фонтан.

Над созданием программы работала одна востребованных режиссеров Европы. Постановки Марии Ремневой троекратно становились призерами фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, международного конкурса артистов цирка в Париже, режиссер также удостоена серебряной медали международного фестиваля в Латино.

Над созданием хореографии работала педагог американских балетных школ и постановщик европейских программ Ольга Финько.

Во время представления на площадке работают 60 человек. Это профессиональные гимнасты, которые исполняют акробатические номера как в бассейне, так и над самим фонтаном. Также на сцене выступит множество танцоров и хореографов, которые помогают раскрыть тему "Искушения", постановку украшают эксклюзивные эротические костюмы.

Аквашоу "Искушение" в Риге пройдет в рамках большого мирового турне. Вход на мероприятие строго с 18 лет.