Визит Мишеля в Киев: танки для Украины и орден для главы Евросовета

Ужесточение санкций против РФ

Кроме того, стороны сообщили, что обсудили дальнейшее ужесточение санкционного давления на РФ и ее сообщников. Как отметил Зеленский, санкции против России "существенно уменьшают потенциал государства-террориста и должны остаться одним из ключевых защитных инструментов". "Сегодня мы обсудили конкретные решения, которые могут усилить давление на агрессию РФ и ее сообщников, в частности Иран, который продолжает пока поставлять дроны для террора", - сказал он. Также Зеленский подчеркнул, что пришла пора для санкций против российской ядерной отрасли, субъектов, работающих на российскую ракетную программу, а также на новые шаги в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители.

Мишель подтвердил, что сейчас продолжаются консультации по десятому пакету санкций в отношении РФ, который коснется энергетики и уменьшения возможностей обходить уже существующие ограничения. "Мы решили направить санкции на энергетическую отрасль. Очень важно направить санкции на пропагандистов. Также нужно привлечь к санкциям как можно больше стран, чтобы еще больше изолировать Россию и давить на страны, которые помогают России обходить санкции", - подчеркнул он.

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