Видео ⟩ Виновник ДТП в Риге сбежал и пытался спрятать разбитый автомобиль

Передача Degpunktā получила от очевидца фото разбитого и брошенного между Ивановским кладбищем и железнодорожными путями автомобиля Volkswagen Jetta. В месте, куда запрещен въезд автомашинам. Было понятно, что в автомобиле сработали подушки безопасности, один из номерных знаков отсутствовал, а в салоне были видны деньги и другие личные вещи.

Как выяснилось позже, утром на пересечении улиц Католю и Фирса Садовникова произошло ДТП, виновник которого скрылся. Друзья женщины, сидевшей за рулем говорят, что их подруга из-за полученной травмы поедет в больницу.

За рулем второго автомобиля сидел молодой человек. Похоже, водитель был не в трезвом состоянии. Сначала он пытался дать взятку потерпевшей женщине, но она не согласилась и успела сфотографировать как водителя, так и его автомобиль.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)