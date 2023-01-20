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Наводнение в Екабпилсе: уровень воды в Даугаве стабилизировался

rus.tvnet.lv/LETA
Наводнение в Екабпилсе: уровень воды в Даугаве стабилизировался
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Собака в затопленном Екабпилсе
Собака в затопленном Екабпилсе Фото: Aculiecinieks / Jēkabpils "Telegram" grupa

С 14 января уровень воды в Даугаве возле Екабпилса снизился на 3,65 метра и в настоящее время стабилизировался, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уровень воды в верхнем течении реки поднимается из-за сильных дождей и таяния снега, поэтому в ближайшие дни в Екабпилсе также ожидается небольшой подъем воды, однако он не будет представлять опасности наводнения.

В Зельки вода в Даугаве упала до самого низкого уровня с начала месяца, а в Плявиняс ее уровень еще колеблется.

В реках Курземе уровень воды продолжает падать, в Земгале незначительно колеблется, а на востоке страны вода в реках все еще поднимается.

С наступлением более прохладной и сухой погоды на следующей неделе во всех реках ожидается снижение уровня воды. Подъем возможен только на отдельных участках рек.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе. Эвакуация

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