"Режим чрезвычайной ситуации не ввели, чтобы не платить людям компенсации", "Где был премьер? Почему не приехал в затопленный город", "Украине собрали, своим - нет", "Сколько внимания войне в СМИ, а сколько Екабпилсу - делайте выводы" - самые встречаемые в соцсетях комментарии, упреки и утверждения в адрес властей по ситуации в наводненном Екабпилсе. В эфире "Кто вам платит?" разбираемся, что было (не) так в городе.
Что было не так в Екабпилсе?
Что было не так в Екабпилсе?
Гости эфира:
- Мария Голубева - экс-министр внутренних дел Латвии ("Для развития/За!");
- Константин Ранкс - геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист.
Темы эфира:
- "Потеряем Екабпилс, потеряем Латвию" - тренды в соцсетях по теме.
- Журналисты проспали Екабпилс?
- Почему не ввели режим ЧС в Екабпилсе и на что бы это повлияло?
- Материальная поддержка и компенсации пострадавшим - кто и как возместит ущерб екабпилчанам?
- Надо было взрывать лед? Открывать затворы в Плявиньской ГЭС?
- Угрозы наводнений в будущем и готовность Латвии разрешать подобные ситуации на всех уровнях.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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