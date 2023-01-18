Что было не так в Екабпилсе?

"Режим чрезвычайной ситуации не ввели, чтобы не платить людям компенсации", "Где был премьер? Почему не приехал в затопленный город", "Украине собрали, своим - нет", "Сколько внимания войне в СМИ, а сколько Екабпилсу - делайте выводы" - самые встречаемые в соцсетях комментарии, упреки и утверждения в адрес властей по ситуации в наводненном Екабпилсе. В эфире "Кто вам платит?" разбираемся, что было (не) так в городе.