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Что было не так в Екабпилсе?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Что было не так в Екабпилсе?
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Гости эфира "Кто вам платит?" Мария Голубева и Константин Ранкс.
Гости эфира "Кто вам платит?" Мария Голубева и Константин Ранкс. Фото: Jānis Škapars/TVNET kolāža

"Режим чрезвычайной ситуации не ввели, чтобы не платить людям компенсации", "Где был премьер? Почему не приехал в затопленный город", "Украине собрали, своим - нет", "Сколько внимания войне в СМИ, а сколько Екабпилсу - делайте выводы" - самые встречаемые в соцсетях комментарии, упреки и утверждения в адрес властей по ситуации в наводненном Екабпилсе. В эфире "Кто вам платит?" разбираемся, что было (не) так в городе.

Гости эфира:

  • Мария Голубева - экс-министр внутренних дел Латвии ("Для развития/За!");
  • Константин Ранкс - геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист.

Темы эфира:

  • "Потеряем Екабпилс, потеряем Латвию" - тренды в соцсетях по теме.
  • Журналисты проспали Екабпилс?
  • Почему не ввели режим ЧС в Екабпилсе и на что бы это повлияло?
  • Материальная поддержка и компенсации пострадавшим - кто и как возместит ущерб екабпилчанам?
  • Надо было взрывать лед? Открывать затворы в Плявиньской ГЭС?
  • Угрозы наводнений в будущем и готовность Латвии разрешать подобные ситуации на всех уровнях. 

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

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