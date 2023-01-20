Фото, видео ⟩ В сети делятся фото с военной техникой на крышах зданий в Москве. Что происходит?

Утверждается, что это зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Видео и изображения были обнародованы несколькими Telegram-каналами. Их подлинность пока не может быть подтверждена независимо.

Mother of god, did they really took a Pantsir-S on the Russian defense ministry building’s rooftop? pic.twitter.com/PPhXsNd2rR — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) January 19, 2023

Российские Telegram-каналы, в том числе нескольких "военкоров" и западные специалисты по расследованиям по открытым источникам, опубликовали фото здания Министерства обороны России, где, как утверждается, также установлен "Панцирь-С1".

В начале недели в Telegram-каналах также появились фото зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в районе национального парка "Лосиный остров" и на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии в Москве. Издание "Сирена" сообщает, что в "Лосином острове" для создания площадки для ЗРК вырубили деревья.

Ни мэрия Москвы, ни Минобороны России появление систем вооружения в городе пока никак не прокомментировали.