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Фото, видео ⟩ В сети делятся фото с военной техникой на крышах зданий в Москве. Что происходит?

rus.tvnet.lv
В сети делятся фото с военной техникой на крышах зданий в Москве. Что происходит?
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Фото предполагаемого зенитного ракетного комплекса на здании Министерства обороны России в Москве
Фото предполагаемого зенитного ракетного комплекса на здании Министерства обороны России в Москве Фото: twitter/@IAPonomarenko

В четверг, 19 января, в соцсетях появилось несколько фото и видео, на которых видно, как на нескольких домах в Москве размещают зенитно-артиллерийские и ракетные комплексы. Одно такое устройство находится на здании Минобороны России в Москве.

Утверждается, что это зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Видео и изображения были обнародованы несколькими Telegram-каналами. Их подлинность пока не может быть подтверждена независимо.

Российские Telegram-каналы, в том числе нескольких "военкоров" и западные специалисты по расследованиям по открытым источникам, опубликовали фото здания Министерства обороны России, где, как утверждается, также установлен "Панцирь-С1".

В начале недели в Telegram-каналах также появились фото зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в районе национального парка "Лосиный остров" и на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии в Москве. Издание "Сирена" сообщает, что в "Лосином острове" для создания площадки для ЗРК вырубили деревья.

Ни мэрия Москвы, ни Минобороны России появление систем вооружения в городе пока никак не прокомментировали.

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