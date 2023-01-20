Шесть стран лишились права голоса в Генассамблее ООН

Решение не влияет на право голоса в Совете Безопасности ООН, где Габон в настоящее время имеет статус непостоянного члена сроком на два года.

Устав ООН предусматривает, что государства-члены, сумма задолженности которых равна или превышает сумму их взносов за предыдущие два года, теряют право голоса. При этом Генассамблея, в которую входят 193 государства, вправе решать, вызвана ли неуплата обстоятельствами, не зависящими от государства-члена. В этом случае страна может сохранить свое право голоса.

Исходя из этого, Генассамблея постановила, что три африканские страны, имеющие задолженность, - Коморские Острова, Сан-Томе и Принсипи и Сомали - сохраняют за собой право голоса. В прошлом году для этих стран также было сделано исключение.

В письме Гутерриша сказано, что для восстановления права голоса Венесуэла должна заплатить не менее 76 244 991 долл. США (70,5 млн евро), Ливан - 1 835 303 доллара (1,7 млн ​​евро), Экваториальная Гвинея - 619 103 доллара (572 448 евро), Южный Судан - 196 130 долларов (181 350 евро). евро), Габон - 61 686 долларов (57 037 евро), а Доминика - 20 580 долларов (19 029 евро).