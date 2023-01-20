Сельские семейные врачи пригрозили акциями протеста

Как сообщил вице-президент LLĢĀA Айнис Дзалбс, правление ассоциации в четверг приняло решение требовать срочной встречи с премьер-министром, министром финансов и министром здравоохранения с целью поиска концепции долгосрочного финансирования первичной медицинской помощи.

Правление ассоциации огорчает тот факт, что, хотя семейные врачи и оказывают большинство комплексных медицинских услуг на амбулаторном этапе, этот сектор не является одним из приоритетных направлений финансовой поддержки в этом году.

Принимая во внимание многочисленные заявления семейных врачей о намерении расторгнуть договоры с NVD, ассоциация планирует провести опрос членов о намерении продолжить оказание оплачиваемых государством услуг в сельских регионах, а также выяснить потенциал и финансовые возможности практик семейных врачей для продолжения оказания услуг в соответствии с договором, заключенным с NVD.

"Практики семейных врачей сталкиваются с растущими затратами на содержание инфраструктуры, недостаточной поддержкой со стороны политиков для укрепления кадрового потенциала практик путем сохранения должности дополнительного сотрудника, в результате чего под угрозой оказывается способность практик обеспечить качественные и своевременные услуги здравоохранения", - пояснил Дзалбс.

Без получения достаточной поддержки ассоциация не видит возможности продолжения оказания практиками семейных врачей оплачиваемых государством услуг в нынешнем объеме, а также оставляет за собой право рекомендовать своим членам не заключать договоры с NVD на существующих условиях.

Как сообщалось, среди бюджетных приоритетов Министерства здравоохранения на 2023 год - улучшение медицинского обслуживания в сфере онкологии, доступность услуг и различные меры кадровой поддержки.