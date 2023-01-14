Оплата труда врачей и учителей в Латвии остается на низком уровне. Это связано с советской системой распределения зарплат, которая до сих пор существует в нашей стране, считает экономист Банка Латвии Олег Красноперов.
"Советское мышление". Экономист о высоких зарплатах в советах больниц, но не у врачей
О зарплатах врачей и учителей
Недавно вокруг хирургов Латвийского онкологического центра (LOC) и Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) разгорелся скандал. 6 января коллектив LOC направил открытое письмо премьер-министру, министру здравоохранения и ведущим ассоциациям пациентов Латвии. 57 врачей LOC выступили против запланированной структурной реорганизации, которая, по их мнению, неблагоприятно повлияет на пациентов.
В конце прошлого года с работы в LOC ушли два врача, которые не смогли договориться с руководством больницы. Остальные коллеги выразили им поддержку и выдвинули руководству предприятия свои требования. Более 20 врачей LOC предупредили руководство больницы о возможном коллективном уходе.
Одним из требований LOC является обеспечение достойных условий труда и конкурентоспособного повышения заработной платы для врачей всех специальностей.
В эфире передачи "Кто вам платит?" Олег Красноперов высказал мнение, что проблемы зарплат в государственном секторе связаны с советским мышлением руководства госучреждений.
"У нас как в советское время - руководитель должен получать больше, чем подчиненные. Врачи оперируют. Они считаются исполнителями. А члены совета и правления считаются руководителями.
Они надзирают и по советской системе должны получать больше.
Хотя единственное, что они делают - это только утверждают бюджет или то, что им подготовили чиновники низшего уровня. Член совета ставит печать и за это получает зарплату", - порассуждал он.
По мнению экономиста, это происходит потому, что в совет правления могут попасть только те люди, у которых уже есть похожий опыт: "Эти же люди из одного предприятия мигрируют в совет другого государственного предприятия или совмещают эти должности, когда этот же человек работает в одном совете за 10 000, в другом совете за 10 000 и в третьем совете за 10 000 в месяц".
Красноперов считает, что эту "неэффективность" должно исправлять правительство Латвии.
"И с другой стороны - учителя. Учителя сейчас получают 900 евро, это преподносится как величайшее достижение за четыре года прошлого правительства. То есть 900 евро за ставку получает учитель, причем ему не позволено работать больше, потому что иначе уроки будут некачественные. А член совета может работать хоть в 10 местах", - возмутился экономист.
О "вопиющей некомпетентности"
При этом Красноперов признал, что есть профессиональные депутаты, министры и члены советов правления государственных предприятий, но одновременно с этим в госучреждениях встречается и "вопиющая некомпетентность".
"Это передача не о том, чтобы называть конкретные имена, естественно. Пускай специальная комиссия разбирается.
На месте премьер-министра я бы незамедлительно уволил бы членов советов и правлений, которые в прямом эфире показывают вопиющую некомпетентность.
Премьер-министр объявил, что это не политический вопрос, что он не будет вмешиваться в конфликт низшего уровня. Нет, для этого Министерство здравоохранения и премьер-министр и есть, чтобы вмешиваться. Если система не работает, значит, в режиме ручного управления, чтобы другим неповадно было", - заключил Красноперов.
Весь выпуск передачи "Кто вам платит?" можно посмотреть по ссылке:
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