"Советское мышление". Экономист о высоких зарплатах в советах больниц, но не у врачей

Они надзирают и по советской системе должны получать больше.

Хотя единственное, что они делают - это только утверждают бюджет или то, что им подготовили чиновники низшего уровня. Член совета ставит печать и за это получает зарплату", - порассуждал он.

По мнению экономиста, это происходит потому, что в совет правления могут попасть только те люди, у которых уже есть похожий опыт: "Эти же люди из одного предприятия мигрируют в совет другого государственного предприятия или совмещают эти должности, когда этот же человек работает в одном совете за 10 000, в другом совете за 10 000 и в третьем совете за 10 000 в месяц".

Красноперов считает, что эту "неэффективность" должно исправлять правительство Латвии.

"И с другой стороны - учителя. Учителя сейчас получают 900 евро, это преподносится как величайшее достижение за четыре года прошлого правительства. То есть 900 евро за ставку получает учитель, причем ему не позволено работать больше, потому что иначе уроки будут некачественные. А член совета может работать хоть в 10 местах", - возмутился экономист.

О "вопиющей некомпетентности"

При этом Красноперов признал, что есть профессиональные депутаты, министры и члены советов правления государственных предприятий, но одновременно с этим в госучреждениях встречается и "вопиющая некомпетентность".

"Это передача не о том, чтобы называть конкретные имена, естественно. Пускай специальная комиссия разбирается.

На месте премьер-министра я бы незамедлительно уволил бы членов советов и правлений, которые в прямом эфире показывают вопиющую некомпетентность.

Премьер-министр объявил, что это не политический вопрос, что он не будет вмешиваться в конфликт низшего уровня. Нет, для этого Министерство здравоохранения и премьер-министр и есть, чтобы вмешиваться. Если система не работает, значит, в режиме ручного управления, чтобы другим неповадно было", - заключил Красноперов.

Весь выпуск передачи "Кто вам платит?" можно посмотреть по ссылке: