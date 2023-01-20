Генштаб Эстонии: Россия намерена добиваться своих целей военным путем

В течение этой недели значимых изменений на фронтах не наблюдалось. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжали оказывать огневое воздействие практически вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой области, а также предпринимали локальные атаки. Впрочем, больших успехов они не достигли.

В основном россияне наступали на Бахмут и Авдеевку. И хотя на данный момент Соледар (населенный пункт севернее Бахмута) находится под практически полным контролем ВС РФ, этот факт по отдельности не говорит о сильном ухудшении тактической обстановки для украинских сил.

На данном направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) могут закрепиться на следующем выгодном рубеже обороны на возвышенности. Для достижения этой линии россиянам придется форсировать реку, которая проходит через Бахмут и Красную Гору.

Вероятнее всего, на следующей неделе россияне продолжат натиск на Бахмут с целью захвата этого города. ВС РФ пополняют войска техникой и личным составом. Это говорит о том, что Россия намерена добиваться своих целей военным путем.