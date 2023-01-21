Помощник депутата от партии "Латвия на первом месте" (LPV) Ричарда Шлесерса Шарлоте Шульца утверждает, что демографический прогноз Латвии на 2050 год - только один миллион жителей. Сказанное Шульцей не совпадает с прогнозами ни Латвии, ни Евросоюза, ни ООН. Однако ее видео было перепубликовано на официальной странице LPV в Facebook, где им поделились сотни человек.
Действительно ли прогнозируется, что к 2050 году в Латвии будет только миллион жителей?
Неправда - утверждение не соответствует правде, доказательств этому нет, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
Перед выборами в 14-й Сейм улучшение демографии и рождаемости в Латвии было одним из самых громких обещаний LPV. В низких показателях демографии винили правительство Кариньша и партии власти того времени. Этот нарратив LPV продолжает распространять и после выборов. Например, депутат Марцис Йенцитис в середине декабря выразил недоверие создаваемому правительству Кариньша, так как в результате его деятельности была достигнута самая низкая рождаемость за последние сто лет.
Теперь послание об "вымирающем государства" повторяет и Шульца. На видео в Facebook она рассказывает:
"Демографический прогноз на 2050 год для нашей земли Латвии - через 27 лет - один миллион жителей".
Упомянутое Шульцей число не совпадает ни с подсчетами Латвии, ни международных структур. Министерство экономики Латвии, основываясь на прогнозах долгосрочного экономического роста, прогнозирует, что в 2050 году в Латвии будет 1,74 миллиона жителей. Принимая во внимание демографические тенденции Латвии, статистическое бюро Евросоюза Евростат в 2021 году пришло к выводу, что к 2050 году в Латвии могут жить 1,39 миллиона человек.
Re:Check при посредничестве электронной почты спросил у Шульцы, где она набралась информации об одном миллионе, но ответа не получил. Возможно, его можно найти в комментариях к видео, где помощник депутата иронично написала, что у нее "всегда подготовлены источники, и ООН и The Guardian не являются аккредитованными источниками".
Таким образом, в качестве источником помощник депутата упоминает Организацию Объединенных Наций (ООН) и британскую газету The Guardian, которая в недавней статье ссылалась на подсчеты ООН. Однако сказанное Шульцей о миллионе жителей Латвии не совпадает с прогнозами ООН, разработанными отделом жителей ООН. В рамках проекта World Population Prospects отдел подсчитал, что число жителей Латвии до 2050 года может снизиться на 17-30% (в среднем, на 23%). В этом случае популяция составила бы 1,28–1,53 миллиона человек (в среднем, 1,41), а не один миллион, как утверждает Шульца.
Шульца продолжает:
"С 1991 года наша Латвия потеряла более 600 тысяч человек. Демография у нас - с жирным знаком минус. Люди продолжают уезжать из Латвии каждый день. И это политика "Единства" и Национального объединения и их правительства - когда они у власти десятилетиями - это их ответственность".
На самом деле, с 1991 года число жителей снизилось еще больше. В данных портала официальной статистике можно увидеть, что в 1991 году в Латвии жили 2,658 миллиона человек, а в прошлом году - 1,875 миллиона. Разница составляет 783 тысячи.
Несмотря на то, что ежегодно Латвию покидают тысячи человек, Шульца умалчивает, что за последние двенадцать лет (и во время правительства Кариньша) число уехавших постоянно снижалось. И миграционное сальдо - разница иммигрантов и эмигрантов - за это время улучшилось. Согласно последним данным, в 2021 году из Латвии уехали всего на 286 человек больше, чем переселились сюда.
Вывод: Сказанное помощником депутата LPV Шульцей о якобы имеющемся прогнозе о том, что к 2050 году в Латвии останется только миллион человек, не обосновано. Министерство экономики Латвии прогнозирует, что число жителей будет 1,74 миллиона. Евростат считает, что оно снизится до 1,39 миллиона.
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