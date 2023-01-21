Действительно ли прогнозируется, что к 2050 году в Латвии будет только миллион жителей?

Re:Check при посредничестве электронной почты спросил у Шульцы, где она набралась информации об одном миллионе, но ответа не получил. Возможно, его можно найти в комментариях к видео, где помощник депутата иронично написала, что у нее "всегда подготовлены источники, и ООН и The Guardian не являются аккредитованными источниками".

Таким образом, в качестве источником помощник депутата упоминает Организацию Объединенных Наций (ООН) и британскую газету The Guardian, которая в недавней статье ссылалась на подсчеты ООН. Однако сказанное Шульцей о миллионе жителей Латвии не совпадает с прогнозами ООН, разработанными отделом жителей ООН. В рамках проекта World Population Prospects отдел подсчитал, что число жителей Латвии до 2050 года может снизиться на 17-30% (в среднем, на 23%). В этом случае популяция составила бы 1,28–1,53 миллиона человек (в среднем, 1,41), а не один миллион, как утверждает Шульца.

Фото: Avots: ANO Iedzīvotāju nodaļa

Шульца продолжает:

"С 1991 года наша Латвия потеряла более 600 тысяч человек. Демография у нас - с жирным знаком минус. Люди продолжают уезжать из Латвии каждый день. И это политика "Единства" и Национального объединения и их правительства - когда они у власти десятилетиями - это их ответственность".