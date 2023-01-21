Видео ⟩ Профессор Даугавпилсского университета грубо высказался в Facebook

"Такой человек не должен работать в сфере образования, тем более в ДУ, который вроде бы как является единственным крупным университетом в Латгалии, и который очень защищает свой университетский статус", - заявила программе Владислава Романова, в адрес которой Осипов высказал грубые оскорбления.

Руководство ДУ отвечает уклончиво.

"Знаете, если честно, мне не нравится вся эта чепуха в соцсетях. Было бы неплохо, если бы публику интересовали более серьезные вещи, чем то, что кто-то кому-то сказал. Конечно, для меня, как руководителя, если дело дошло до публичного обсуждения, то это очень неприятно. Несомненно, университет очень заботится о своих коллегах. Никто не имеет права вмешиваться в частную жизнь", - сказала ректор ДУ Ирена Кокина.

С другой стороны, проректор ДУ высказался более критично. По его словам, высказывания Осипова рассмотрит комиссия по этике ДУ.

Ранее RUS TVNET писал о специальном проекте Chayka.lv о жизни ЛГБТ-комьюнити в Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии.

Цель этого проекта - рассказать жителям Латвии о "невидимой" части общества: геях, лесбиянках, бисексуалах и трансгендерных людях, которые, опасаясь осуждения и негативных последствий, вынуждены скрывать то, что другим скрывать не приходится.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)