СМИ: в Украине убит спецназовец из США

Дэниел Свифт был "оператором первого класса" (примерно соответствует российскому званию лейтенант) в спецназе военно-морского флота США. Судя по всему, солдат самовольно покинул службу в армии США.

Time пишет, что Свифт находится в статусе дезертира с весны 2019 года, и где он был до начала войны России и Украины - неизвестно.

У Дэниела Свифта был боевой опыт в Ираке и Афганистане, он награжден медалями за борьбу с терроризмом.

Госдепартамент подтвердил Time гибель гражданина США на востоке Украины, но не назвал его имени "из уважения к частной жизни в это трудное время".

Официально правительство США призывает своих граждан не принимать участие в войне России и Украины.