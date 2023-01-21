Русская служба BBC со ссылкой на журнал Time сообщает, что востоке Украины погиб спецназовец из США Дэниел Свифт. По данным газеты он скончался от пулевых ранений, полученных в ходе боевых действий. Дата его гибели не известна.
СМИ: в Украине убит спецназовец из США
СМИ: в Украине убит спецназовец из США
Дэниел Свифт был "оператором первого класса" (примерно соответствует российскому званию лейтенант) в спецназе военно-морского флота США. Судя по всему, солдат самовольно покинул службу в армии США.
Time пишет, что Свифт находится в статусе дезертира с весны 2019 года, и где он был до начала войны России и Украины - неизвестно.
У Дэниела Свифта был боевой опыт в Ираке и Афганистане, он награжден медалями за борьбу с терроризмом.
Госдепартамент подтвердил Time гибель гражданина США на востоке Украины, но не назвал его имени "из уважения к частной жизни в это трудное время".
Официально правительство США призывает своих граждан не принимать участие в войне России и Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!