Фото ⟩ Левитс, посетив Екабпилс: надо уменьшить бюрократические препятствия

Специалист по коммуникации Государственной канцелярии президента Элина Креса сообщила, что Левитс сегодня посетил Плявиняс и Екабпилс, чтобы обсудить последствия зимнего наводнения и необходимость инвестиций в инфраструктуру среды для устранения кризисов до октября этого года и в долгосрочной перспективе.

В разговоре большой акцент был поставлен на опыт управления кризисом, который Екабпилсский край может предоставить для укрепления Национальной системы гражданской обороны, отмечают в канцелярии.

В то же время в канцелярии сообщают, что на встрече с представителями Екабпилсской краевой думы, краевыми специалистами и пришедшими на помощь предпринимателями и спасателями, а также представителями Земессардзе и Министерства внутренних дел, Левитс высоко оценил работу мэра Екабпилса Райвиса Рагайниса и думы в управлении кризисом.

Также Левитс выразил благодарность всем вовлеченным службам, предпринимателям, неправительственному сектору и людям, которые участвовали в ликвидации последствий наводнений, помогая материалами, техникой, работой и знаниями.