Для укрепления инфраструктуры защиты от наводнений бюрократические препятствия нужно отставить в сторону, считает президент страны Эгил Левитс.
Фото ⟩ Левитс, посетив Екабпилс: надо уменьшить бюрократические препятствия
Специалист по коммуникации Государственной канцелярии президента Элина Креса сообщила, что Левитс сегодня посетил Плявиняс и Екабпилс, чтобы обсудить последствия зимнего наводнения и необходимость инвестиций в инфраструктуру среды для устранения кризисов до октября этого года и в долгосрочной перспективе.
В разговоре большой акцент был поставлен на опыт управления кризисом, который Екабпилсский край может предоставить для укрепления Национальной системы гражданской обороны, отмечают в канцелярии.
В то же время в канцелярии сообщают, что на встрече с представителями Екабпилсской краевой думы, краевыми специалистами и пришедшими на помощь предпринимателями и спасателями, а также представителями Земессардзе и Министерства внутренних дел, Левитс высоко оценил работу мэра Екабпилса Райвиса Рагайниса и думы в управлении кризисом.
Также Левитс выразил благодарность всем вовлеченным службам, предпринимателям, неправительственному сектору и людям, которые участвовали в ликвидации последствий наводнений, помогая материалами, техникой, работой и знаниями.
В то же время в ходе визита Левитс направил ряд приоритетных вопросов о том, что еще предстоит сделать в актуальном вопросе предотвращения кризиса зимнего наводнения до весны, какие вложения необходимы в укреплении инфраструктуры среды до следующей зимы и в долгосрочной перспективе, чтобы ситуация не повторилась в последующие годы, и что нужно улучшить в местной и Национальной системе гражданской обороны, основываясь на актуальном опыте Екабпилса.
Фото: президент Латвии Эгил Левитс на территориях, затронутых наводнением в Екабпилсе
В свою очередь представители Екабпилсской краевой думы отметили, что существующая процедура закупки препятствует выполнению необходимых работ по укреплению дамбы и других инфраструктурных работ до следующей зимы. Президент Латвии согласился, что в этой ситуации необходимо изменить правовое регулирование, чтобы работы были выполнены.
Левитс также отметил, что обсудит этот вопрос как с премьер-министром, так и с министрами внутренних дел и охраны окружающей среды и регионального развития. "Надо добиться, чтобы работы по укреплению инфраструктуры были осуществлены вовремя и с соответствующим финансированием - правительству необходимо помочь самоуправлению", - отметил Левитс.
В то же время он подчеркнул, что "опыт Екабпилса показывает, что кризисы местного масштаба нужно решать местному самоуправлению, так как оно лучше всего знает, что надо делать. Государственные службы, конечно, приходят на помощь, как только это необходимо". Кроме того, такой принцип должен быть включен в Национальную систему управления кризисами.
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