Сб, 21.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Пропавшая без вести после прогулки по льду реки Илуксте девочка найдена мертвой

rus.tvnet.lv
Пропавшая без вести после прогулки по льду реки Илуксте девочка найдена мертвой
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Лёд на реке. Иллюстративное фото.
Лёд на реке. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

Вечером в воскресенье, 15 января, в Илуксте, возможно, утонула несовершеннолетняя девочка. В субботу, 21 января, девочка найдена мертвой, сообщает портал lsm.lv. 

10-летняя девочка Марибелла в субботу обнаружена мертвой, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), которая проводила обход реки в сотрудничестве с волонтерами.

Девочка после прогулки с семилетней сестрой не вернулась домой.

"Когда она наступила на лед возле берега реки, тот сломался и девочка оказалась в воде", - указывает начальник Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции Владислав Окунев.

Ответственные службы напоминают о том, что в данный момент лед в водоемах стремительно тает и становиться на него крайне опасно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх