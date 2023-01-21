Вечером в воскресенье, 15 января, в Илуксте, возможно, утонула несовершеннолетняя девочка. В субботу, 21 января, девочка найдена мертвой, сообщает портал lsm.lv.
Пропавшая без вести после прогулки по льду реки Илуксте девочка найдена мертвой
Пропавшая без вести после прогулки по льду реки Илуксте девочка найдена мертвой
10-летняя девочка Марибелла в субботу обнаружена мертвой, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), которая проводила обход реки в сотрудничестве с волонтерами.
Девочка после прогулки с семилетней сестрой не вернулась домой.
"Когда она наступила на лед возле берега реки, тот сломался и девочка оказалась в воде", - указывает начальник Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции Владислав Окунев.
Ответственные службы напоминают о том, что в данный момент лед в водоемах стремительно тает и становиться на него крайне опасно.
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