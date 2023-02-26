Нечасто мне приходится писать материалы про себя. Подобный метод изложения мне в новинку, но удержаться не смог. Дело в том, что это касается того, что я люблю больше всего - моих детей и футбола. А именно их неудачного знакомства с этой прекрасной игрой.
"5 лет никто не жаловался". Сомнительный опыт в футбольной школе в Вецмилгрависе
Выбор футбольных школ в Вецмилгрависе небольшой. Изучив все варианты, я остановился на школе под названием Strong FC. На первый взгляд показалось, что школа приличная и детям уделяется внимание.
Так оно и было до того, как на улице похолодало и занятия со школьного стадиона переместились в спортивный зал Рижской 31-й средней школы.
Во время тренировки родителям было разрешено сидеть в зале и наблюдать за своими детьми. Этой возможностью я пользовался каждую тренировку и следил, чтобы мои дети (двое мальчиков четырёх лет) не дрались между собой, а выполняли задания.
Тренировки в Strong FC для самых маленьких - это разминка, эстафета, задания на координацию и т. п. Во второй части тренировки детей делят на две команды и они начинают играть в футбол. Казалось бы, в чём проблема?
Проблема заключается в том, что для игры детей в Strong FC никто не делил по возрасту - 4-летние и 6-летние играли вместе. Вот только 4-летние дети не совсем понимают, в какую сторону им бежать и какие правила в футболе. А 6-летние уже участвуют в турнирах, умеют так или иначе бежать с мячом, бить по воротам, а самые ушлые - даже делать подкат в ноги.
В одном из эпизодов, когда моего ребёнка сбил с ног мальчишка на полторы головы выше, я взял обоих своих детей и увёл домой, чтобы такой футбол не закончился травмой.
Уже дома я решил связаться с главным тренером Strong FC Денисом Спициным и рассказать о случившемся.
Спицин заверил меня, что самая младшая группа в Strong FC - это 3-6 лет, а тренер для игры должен делить их - самые маленькие на одной половине зала, а постарше - на другой.
"Будем делить, чтобы им было интересно", - заверил тренер.
Ничего не поменялось ни через неделю, ни через две, ни через три. К счастью, обошлось без серьёзных травм, но принцип игры в такой футбол остался непонятным. 6-летние играли между собой, а 4-летние за всё это время ни разу ни прикоснулись к мячу. Так Strong FC убил в моих детях любовь к футболу.
На мои вопросы по телефону мне сначала отвечали: "Да, тренер должен делить детей, чтобы всем было интереснее". На третий или четвёртый раз мне перестали отвечать.
После одной из тренировок в разговоре с одним из мальчишек, который также посещал занятия нашей группы, выяснилось, что ему 7 лет, а его брату скоро исполнится 8. В том, что в самой младшей группе есть дети старше 6 лет, можно убедиться и самому. В соцсетях можно найти родителей мальчиков из этой группы, а также фотографии тортов со свечками.
Я, конечно, не футбольный тренер, и у меня нет лицензии, но даже мне очевидно, что разница в три года у детей в одной группе - это перебор.
В поисках новой школы для своих сыновей я позвонил в ряд рижских клубов, чтобы выяснить - какая разница в возрасте нормальная?
Ярослав Зорицов из RFS отметил, что занятия в их школе начинаются с 4 лет и максимальная разница в возрасте у детей в такой группе - один год. "Пятилетний смотрит в глаза тренеру и что-то пытается понять и послушать. Трёхлетнему - без вариантов. Поэтому да, мешать их не стоит".
Примерно то же самое сказали Марис Ландманис из FS LEEVON и Артур Закрешевскис из JDFS Alberts, где набор детей происходит с 4 лет и занимаются они со своими сверстниками, чтобы им было интересно. Сами же занятия - это, скорее, не футбол, а общая физическая подготовка, игры и разные задания на координацию.
Возможно, это какое-то нововведение, которое добралось только до больших и зарекомендовавших себя футбольных клубов в Риге? Возможно, в рижских клубах поменьше или в других латвийских городах такая большая разница в возрасте - обычная практика? Для полноты картины я позвонил в Даугавпилс и узнал, как выглядят тренировки будущих футболистов во втором по величине городе Латвии.
Генеральный директор футбольной академии BFC Daugavpils Наурис Мацкевич удивился моему вопросу и рассказу о существовании групп с такой разницей в возрасте.
"Бред полный. Это то же самое, что в одном классе посадить первоклашек с четвероклашками и дать им выполнять одно задание.
Обстоятельства, конечно, бывают разными, но всегда можно что-то придумать. Зависит от тренера и желания", - сказал Мацкевич.
Представитель академии отметил, что занятия в BFC Daugavpils у самой младшей группы - это, скорее, физкультура с элементами футбола. Что касается подхода в Strong FC, по мнению Мацкевича, подобные тренировки не только имеют большой риск травм, но и становятся неинтересными как для тех, кто постарше, так и для тех, кто помладше.
Физиотерапевт Эвия Фролова в комментарии RUS TVNET отметила, что подобный возрастной разброс, как в Strong FC - абсолютно ненормально. "В принципе, так не должно быть ни с точки зрения физиологии, ни с точки зрения психологии. У детей абсолютно разная физиология, скорость и реакция. Эмоционально малыши тоже более незрелые, и поражения и победы (личные, командные) они переживают иначе, нежели дети постарше".
"Грубо говоря, старшие могут просто "сносить" малышей на своём пути, что приводит не только к ушибам и растяжениям, но и к непониманию - почему старший мальчик, например, не дал мне пас или вообще толкнул меня?" - говорит Фролова.
Спортивный врач Детской клинической университетской больницы (BKUS) Даце Аугсткалне в комментарии для RUS TVNET отметила, что физкультура у детей с такой разницей в возрасте может проходить вместе, особенно если они начали заниматься одновременно. Однако это правило никак не применимо к совместной игре.
"Опасность возрастает именно во время игры. Детей четырёх и восьми лет не следует ставить соперниками в футбольных играх, в том числе и в тренировочных, поскольку различия как в умственном, так и в физическом развитии значительны.
Например, средний рост 4-летних латвийских мальчиков составляет 101-105 см, а 8-летних - 126-130 см. Вес 4-летних мальчиков - 16-18 кг, а 8-летних - 25-28 кг.
Когда дети от четырёх до восьми лет вместе участвуют в футбольных матчах, травмы могут быть более частыми, например, в результате столкновений или падений - ушибы, ссадины, возможные растяжения связок, переломы, травмы головы", - отмечает врач.
Латвийская федерация футбола (LFF) на просьбу прокомментировать подход к тренировкам в Strong FC отметила, что "конкретная ситуация является однозначным нарушением сразу по нескольким аспектам".
"Во-первых, такой подход противоречит действующим клубным нормативным документам и рекомендациям LFF, а также действующей технической программе LFF, обязательной для исполнения всеми латвийскими футбольными клубами, ежедневно работающими с молодёжью", - говорится в комментарии.
"Хотя существование такой ситуации и может иметь различные естественные причины, в том числе отсутствие инфраструктуры или специалистов у конкретного клуба, систематическая организация тренировочного процесса таким образом недопустима. Поэтому представители LFF связались с конкретным клубом, пригласили для обсуждения, указали на выявленную проблему, которую необходимо решить, а также сделали клубу соответствующее предупреждение", - добавили в LFF.
Спустя несколько дней после ответа LFF я получил сообщение от Алексея Колесникова, который, как оказалось, тоже работает тренером в Strong FC. Я полагал, что Алексей сообщит, что клуб осознаёт проблему и исправит её, но вместо этого он попросил оплатить половину месяца занятий.
Редакция RUS TVNET предоставила Алексею Колесникову слово, чтобы он прокомментировал ситуацию. Выражаясь футбольными терминами, статья не должна быть "в одни ворота". Ответ Алексея получился довольно коротким.
"У нас младшая группа - дети 4-5 лет, потом 6-8, 8-10 и так далее. Придите и посмотрите. Первый раз за 5 лет кто-то у нас недоволен, и я ещё за рулём должен что-то выяснять", - резко ответил тренер и бросил трубку.
Денис Спицин из Strong FC, который до этого соглашался с моими жалобами и говорил о том, что тренеру следует делить детей по возрасту во время игры в футбол, в разговоре с RUS TVNET оказался непоследовательным.
"Дети всегда хотят играть с более старшими детьми. Иногда на спортивных площадках 5-летние бегают с 9-летними и никто ничего не говорит. Это спортивный дух. Если мы будем бояться любого столкновения с другим человеком, то нужно выбирать более пассивные виды спорта - например, плавание", - заявил Спицин, который ранее утверждал, что зал нужно делить, чтобы детям было интересно.
В ходе разговора с RUS TVNET Спицин пришёл к выводу, что сложившаяся ситуация не может быть разрешена из-за маленького количества детей этого возраста. По его словам, детей такого возраста - максимум 4-5, если никто из них не болеет и не пропускает тренировки.
Интересно, а 4-летние с 9-летними тоже могли бы играть в футбол? Если мало детей посещает тренировки Strong FC? Вопрос риторический.
Наверняка найдутся родители маленьких футболистов из этого клуба, которые всем довольны. На сообщения которых в этом клубе им отвечают. Я описал то, с чем пришлось столкнуться мне. Возможно, будет полезно тем, кто решит отдать своих детей на футбол и встанет перед выбором - в какой клуб пойти?
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