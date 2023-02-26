"5 лет никто не жаловался". Сомнительный опыт в футбольной школе в Вецмилгрависе

В одном из эпизодов, когда моего ребёнка сбил с ног мальчишка на полторы головы выше, я взял обоих своих детей и увёл домой, чтобы такой футбол не закончился травмой.

Уже дома я решил связаться с главным тренером Strong FC Денисом Спициным и рассказать о случившемся.

Спицин заверил меня, что самая младшая группа в Strong FC - это 3-6 лет, а тренер для игры должен делить их - самые маленькие на одной половине зала, а постарше - на другой.

"Будем делить, чтобы им было интересно", - заверил тренер.

Ничего не поменялось ни через неделю, ни через две, ни через три. К счастью, обошлось без серьёзных травм, но принцип игры в такой футбол остался непонятным. 6-летние играли между собой, а 4-летние за всё это время ни разу ни прикоснулись к мячу. Так Strong FC убил в моих детях любовь к футболу.

На мои вопросы по телефону мне сначала отвечали: "Да, тренер должен делить детей, чтобы всем было интереснее". На третий или четвёртый раз мне перестали отвечать.