Турция отменила визит министра обороны Швеции из-за сожжения Корана на акции протеста

Хулуси Акар, в свою очередь, сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблему диалога со Швецией. По его словам, власти Швеции принимают недостаточные, с точки зрения Анкары, усилия для недопущения проведения акций протеста, которые Анкара расценивает как антитурецкие.

"Неприемлемо то, что нет никакого противодействия [протестам] и никакой реакции [на протесты]. Необходимые меры должны быть приняты", - заявил министр обороны Турции.

Пол Йонсон Фото: Getty Images

В пятницу посла Швеции в Турции вызывали в турецкое министерство иностранных дел. Послу было заявлено, что Анкара рассматривает выданное властями страны разрешение на проведение акции протеста ультраправой группы, сочувствующей Рабочей партии Курдистана (признана террористической организацией властями Турции), как нарушение существующих между двумя странами договоренностей.

В мае прошлого года Швеция и Финляндия подали официальную заявку на вступление в НАТО. До этого обе страны придерживались политики военного нейтралитета. Решение о подаче заявки на вступление в альянс было принято на фоне российской агрессии в Украине.

Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО необходимо, чтобы все члены альянса поддержали их заявку. Из 30 членов альянса только Венгрия и Турция еще не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. Анкара при этом выдвинула двум странам требование прекратить поддержку курдских групп на их территории. Также турецкие власти потребовали, чтобы Швеция выдала Анкаре"подозреваемых в терроризме". Впоследствии Турция неоднократно заявляла, что Швеция и Финляндия пока не выполнили эти требования.

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