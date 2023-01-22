В Мадриде десятки тысяч человек протестовали против правительства

В Мадриде прошла крупная акция протеста против политики правительства. В демонстрации в центре испанской столицы в субботу, 21 января, участвовали, по данным властей, около 31 тысячи человек. Организаторы заявили, что в протестах участвовали до 500 тысяч человек.

Протестующие обвинили Санчеса в сотрудничестве с сепаратистами

Протестующие назвали премьер-министра Испании Педро Санчеса предателем и потребовали его отставки и роспуска правительства меньшинства. Они обвинили Санчеса в создании альянсов с сепаратистами в Каталонии и других регионах.

Кроме того, лидер правопопулистской партии Vox Сантьяго Абаскаль обвинил правительство в нарушении конституционных прав во время пандемии COVID-19 и противозаконных ограничениях на контакты.

К протестам призвали около 100 организаций

К акции протеста призвали около 100 организаций, партий и объединений, в том числе консервативная Народная партия, центристская партия "Граждане" и правопопулистская Vox. Демонстрация прошла под лозунгом "За Испанию, демократию и конституцию". В свою очередь премьер Санчес выступил на митинге социалистов в городе Вальядолид.

В конце 2023 года в Испании пройдут парламентские выборы. Согласно последним опросам, ни Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) Педро Санчеса, ни Народная партия, являющаяся крупнейшей оппозиционной силой, не получат абсолютного большинства.