Видео ⟩ Лукашенко на хоккейное поле вывез бойца ДНР, подорвавшегося на мине

Лукашенко вывез боевика ДНР Павла Прохоренкова, который воевал на стороне России в войне против Украины и встал на мину.

Прохоренков сидел в инвалидной коляске, потому что потерял одну ногу.

Уже сообщалось, что в Беларуси уже месяцами наблюдалась активность вооруженных сил России и Беларуси, и обе страны создали совместную региональную военную единицу и организовали несколько военных учений.

В конце 2022 года в Беларуси были размещены три российских военных самолета и самолет раннего предупреждения и контроля.

По мнению иностранных дипломатов, Лукашенко понимает, что отправка военнослужащих в Украину является очень непопулярным шагом в его стране, но он уже другими способами широко поддерживал вторжение России в Украину.

Часть военных экспертов считает, что визит Путина может быть обманным движением, чтобы добиться того, чтобы Украина размещала больше сил на севере, делая свою армию более уязвимыми на других фронтах. Но также наблюдается усиленная политическая активность.