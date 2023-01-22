В Добельском крае утонул человек

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПВ Добельском крае утонул человекrus.tvnet.lv/LETA22 января 2023, 10:02В Добельском крае утонул человекFacebook OK Telegram WhatsappComments Водолаз. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETAВ Кримунской волости Добельского края утонул человек.Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), тело умершего нашли в реке Алава.Как сообщалось, вчера в реке Илуксте нашли мертвой девочку, пропавшую 15 января.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Ключевые словаутонулутонувшийутонувшиедобелеPекомендуем