Вс, 22.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Добельском крае утонул человек

rus.tvnet.lv/LETA
В Добельском крае утонул человек
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Водолаз. Иллюстративное фото.
Водолаз. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В Кримунской волости Добельского края утонул человек.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), тело умершего нашли в реке Алава.

Как сообщалось, вчера в реке Илуксте нашли мертвой девочку, пропавшую 15 января.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх