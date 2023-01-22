МВД просит продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью

Крайний срок согласования предложения - следующая среда.

10 августа 2021 года правительство приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Аугшдаугавском, Краславском краях и в Даугавпилсе. Она продлевалась несколько раз и в последний раз продлена до 10 февраля.

С введением чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией пограничникам, вооруженным силам и полиции было предоставлено право использовать имеющиеся в их распоряжении средства и процедуры для сдерживания лиц от незаконного пересечения границы.

Сотрудники правоохранительных органов имеют право приказать лицу немедленно прекратить попытку незаконного пересечения границы или немедленно вернуться в страну, из которой человек прибыл.

Постановление правительства предусматривает право применения физической силы и специальных средств для немедленного возвращения лица в страну, из которой оно прибыло для незаконного пересечения границы, если лицо не сделало этого добровольно после устного приказа пограничника.

В этом году до 16 января было предотвращено незаконное пересечение латвийско-белорусской 233 лицами, при этом 12 лицам разрешили пересечь границу по гуманитарным причинам.

В прошлом году было предотвращено незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 5 286 лицами, а 217 было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам.

В конце декабря прошлого года иммигранты переправили через границу двух граждан Афганистана с выраженными признаками обморожения и в критическом состоянии здоровья. Позже в Резекненской больнице один из них скончался.