В Украине высокопоставленный чиновник уволен по подозрению в коррупции

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский, освобожден от занимаемой должности, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram-канале.

Лозинского подозревают, в том, что он помогал получить контракт на закупку оборудования и генераторов по завышенным ценам, в обмен на 400 тысяч долларов.

Между тем, Минобороны Украины опровергло сообщения СМИ о закупке продуктов питания по несоразмерно высоким ценам. Это крупнейший коррупционный скандал в украинских вооруженных силах с начала войны.

Местные СМИ сообщили в субботу, 21 января, что министерство заключило соглашение о ценах, которые в два-три раза превышают цены, действующие в настоящее время в магазинах.

В министерстве опровергли сообщения СМИ, подчеркнув, что закупили продукцию в установленном законодательством порядке, но объявили, что проведут внутреннюю проверку.

"В случае обнаружения нарушений в действиях должностных лиц Минобороны они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении ведомства.