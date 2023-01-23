Стрелок, убивший 10 человек во время празднования Нового года по лунному календарю в Калифорнии, застрелился во время операции по задержанию. Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна в воскресенье, 22 января.
Калифорнийский стрелок застрелился; мотив неясен
Также шериф добавил, что мотив нападения неясен, ведется расследование.
Стрельба произошла в субботу вечером, 21 января, в Монтерей-Парке близ Лос-Анджелеса, где проживает большая азиатская община.
По словам очевидцев, нападавший стрелял по людям не целясь.
Погибли пять мужчин и пять женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Еще около десяти человек получили ранения.
Затем стрелок пошел в другой танцевальный клуб. Там его удалось обезоружить, но после этого нападавший скрылся.
По словам шерифа, через несколько часов полиция, собрав показания свидетелей, объявила мужчину в розыск, установив, что он передвигается на белом фургоне.
При попытке задержать подозреваемого, он, по всей вероятности, застрелился, рассказали источники телеканала CNN.
Галерея: Стрельба в Калифорнии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!