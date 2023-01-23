Германия готова разрешить Польше направить в Украину танки Leopard 2 немецкого производства, которые находятся на ее вооружении, заявила в воскресенье, 22 января, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, указав, что такое решение может быть принято, если Варшава сделает соответствующий запрос.
Германия готова разрешить Польше поставлять танки в Украину
"Если нас об этом попросят, мы не будем мешать", - сказала министр в интервью французскому телеканалу LCI в воскресенье после переговоров лидеров Франции и Германии в Париже.
"Мы знаем, насколько важны эти танки, поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Мы должны действовать так, чтобы были спасены жизни людей и освобождена территория Украины", - подчеркнула Бербок.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что Варшава отправит в Киев свои танки немецкого производства, даже если Германия не согласится на это.
"Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как Украина истекает кровью", - написал Моравецкий в Twitter.
Еще до этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности поставки в Украину французских боевых танков Leclerc.
Великобритания, в свою очередь, объявила, что направит в Киев партию тяжелых танков Challenger 2.
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