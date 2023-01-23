Германия готова разрешить Польше поставлять танки в Украину

"Если нас об этом попросят, мы не будем мешать", - сказала министр в интервью французскому телеканалу LCI ​​в воскресенье после переговоров лидеров Франции и Германии в Париже.

"Мы знаем, насколько важны эти танки, поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Мы должны действовать так, чтобы были спасены жизни людей и освобождена территория Украины", - подчеркнула Бербок.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что Варшава отправит в Киев свои танки немецкого производства, даже если Германия не согласится на это.

"Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как Украина истекает кровью", - написал Моравецкий в Twitter.

Еще до этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности поставки в Украину французских боевых танков Leclerc.

Великобритания, в свою очередь, объявила, что направит в Киев партию тяжелых танков Challenger 2.