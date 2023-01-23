Пн, 23.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Латвия отзывает посла из России

rus.tvnet.lv LETA
,
Латвия отзывает посла из России
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 1
Глава МИД Эдгар Ринкевич
Глава МИД Эдгар Ринкевич Фото: Zane Bitere/LETA

Латвия решила снизить уровень дипломатического представительства в России и отозвать с 24 февраля посла в России Мариса Риекстиньша, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Ранее Россия приняла решение о выдворении эстонского посла Маргуса Лайдре и снижении уровня взаимного дипломатического представительства до уровня временного уполномоченного делопроизводителя.

"Принимая во внимание тот факт, что агрессия России против Украины продолжается, и в знак солидарности с Эстонией с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатического представительства в России до уровня доверенного уполномоченного, соответственно потребовав от России действовать аналогично", - написал в своем Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Как сообщил агентству LЕТА советник министра иностранных дел Мартиньш Дрегерис, посол России в Латвии сегодня, 23 января, был приглашен в МИД для информирования о принятом решении о снижении уровня дипломатического представительства.

11 января Эстония сообщила послу России Владимиру Липаеву о решении до 1 февраля сократить штат посольства в Таллине до восьми дипломатов и 15 административно-технических и обслуживающих сотрудников.

Цель решения - добиться равноценного количества дипломатических работников в эстонском и российском представительствах.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх