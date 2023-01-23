Латвия отзывает посла из России

Ранее Россия приняла решение о выдворении эстонского посла Маргуса Лайдре и снижении уровня взаимного дипломатического представительства до уровня временного уполномоченного делопроизводителя.

"Принимая во внимание тот факт, что агрессия России против Украины продолжается, и в знак солидарности с Эстонией с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатического представительства в России до уровня доверенного уполномоченного, соответственно потребовав от России действовать аналогично", - написал в своем Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Ņemot vērā to, ka Krievijas agresija pret Ukrainu turpinās un solidarizējoties ar Igauniju, Latvija no 24.februāra pazeminās diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā līdz pilnvarotā lietveža līmenim, attiecīgi pieprasot Krievijai rīkoties līdzīgi — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023

Как сообщил агентству LЕТА советник министра иностранных дел Мартиньш Дрегерис, посол России в Латвии сегодня, 23 января, был приглашен в МИД для информирования о принятом решении о снижении уровня дипломатического представительства.

11 января Эстония сообщила послу России Владимиру Липаеву о решении до 1 февраля сократить штат посольства в Таллине до восьми дипломатов и 15 административно-технических и обслуживающих сотрудников.

Цель решения - добиться равноценного количества дипломатических работников в эстонском и российском представительствах.