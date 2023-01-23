Россия высылает посла Эстонии из страны

Посол Эстонии должен покинуть Россию до 7 февраля.

Свой поступок МИД России объясняет недавним решением Эстонии вдвое сократить штат сотрудников российского посольства.

Также в заявлении МИД России говорится, что в последние годы Эстония "целенаправленно подрывает отношения с Россией".

"Тотальная русофобия и разведение вражды к нашей стране в Таллинне возведены в ранг государственной политики", - говорится в сообщении МИД России.

Отношения России с Эстонией обострились после начала войны против Украины.

Так, в августе эстонские власти демонтировали мемориал с танком Т-34 в Нарве и десятки других памятников советской эпохи в других городах.

Правительство Эстонии решило "в кратчайшие сроки" убрать из публичного пространства все советские памятники. Такое решение было принято на заседании правительства страны 4 июля.