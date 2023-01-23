Россия объявила, что понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией и предписала послу Эстонии в двухнедельный срок покинуть Россию, сообщил МИД России.
Россия высылает посла Эстонии из страны
Посол Эстонии должен покинуть Россию до 7 февраля.
Свой поступок МИД России объясняет недавним решением Эстонии вдвое сократить штат сотрудников российского посольства.
Также в заявлении МИД России говорится, что в последние годы Эстония "целенаправленно подрывает отношения с Россией".
"Тотальная русофобия и разведение вражды к нашей стране в Таллинне возведены в ранг государственной политики", - говорится в сообщении МИД России.
Отношения России с Эстонией обострились после начала войны против Украины.
Так, в августе эстонские власти демонтировали мемориал с танком Т-34 в Нарве и десятки других памятников советской эпохи в других городах.
Правительство Эстонии решило "в кратчайшие сроки" убрать из публичного пространства все советские памятники. Такое решение было принято на заседании правительства страны 4 июля.
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