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Россия высылает посла Эстонии из страны

rus.tvnet.lv
Россия высылает посла Эстонии из страны
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Эстонский флаг. Иллюстративное фото
Эстонский флаг. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Россия объявила, что понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией и предписала послу Эстонии в двухнедельный срок покинуть Россию, сообщил МИД России.

Посол Эстонии должен покинуть Россию до 7 февраля.

Свой поступок МИД России объясняет недавним решением Эстонии вдвое сократить штат сотрудников российского посольства.

Также в заявлении МИД России говорится, что в последние годы Эстония "целенаправленно подрывает отношения с Россией".

"Тотальная русофобия и разведение вражды к нашей стране в Таллинне возведены в ранг государственной политики", - говорится в сообщении МИД России.

Отношения России с Эстонией обострились после начала войны против Украины.

Так, в августе эстонские власти демонтировали мемориал с танком Т-34 в Нарве и десятки других памятников советской эпохи в других городах.

Правительство Эстонии решило "в кратчайшие сроки" убрать из публичного пространства все советские памятники. Такое решение было принято на заседании правительства страны 4 июля.

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