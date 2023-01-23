Началась новая рабочая неделя, и новости, как всегда, не дают продохнуть. RUS TVNET собрал для вас главные события в Латвии и мире за уходящий понедельник, 23 января.
Главное за 23 января ⟩ Латвия отзывает посла из РФ и Гревцова в Музее оккупации
Новости Латвии:
Депутат Сейма Эдмунд Юревицс обратился в прокуратуру по поводу заявлений Глории Гревцовой во время посещения Музея оккупации, говорится в сообщении политика в Twitter.
Латвия решила снизить уровень дипломатического представительства в России и отозвать с 24 февраля посла в России Мариса Риекстиньша, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
В настоящее время в Государственном агентстве занятости (NVA) зарегистрировано более 18 000 вакансий, сообщила директор NVA Эвита Симсоне.
В воскресенье в Вецумниекской волости, спасая провалившуюся под лед собаку, погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
"Сегодня в равной степени возвращаются и представители простых профессий, и хорошо оплачиваемые специалисты, такие как финансисты, врачи, менеджеры и др. В последние годы привлекательность Латвии для реэмигрантов значительно возросла, чему способствует рост зарплат в Рижском регионе", - говорит координатор по реэмиграции Рижского региона планирования Дайна Шулца.
За рубежом:
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что убийство участника российско-украинских переговоров банкира Дениса Киреева было выгодно Москве. По словам Буданова, Киреев, которого убили в Киеве 5 марта 2022 года, был штатным сотрудником Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и на переговорах должен был выполнить задание этой спецслужбы.
Крупнейшие банки мира готовятся к масштабным увольнениям, которые последний раз проводились во время мирового финансового кризиса в 2008 году. Акционеры банков требуют резкого сокращения расходов, так как значительно снижаются банковские доходы.
Довольно часто люди решаются на покупку нового автомобиля, чтобы избежать неожиданных трат и в каком-то смысле обрести душевное спокойствие. Очевидно, жительница Таллинна Юлия думала так же, но что-то пошло не так.
Угроза взрыва бомбы на борту ирландского лоукоста Ryanair, следовавшего из Польши в Грецию, не подтвердилась, сообщила полиция.
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