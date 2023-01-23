Главное за 23 января ⟩ Латвия отзывает посла из РФ и Гревцова в Музее оккупации

Крупнейшие банки мира готовятся к масштабным увольнениям, которые последний раз проводились во время мирового финансового кризиса в 2008 году. Акционеры банков требуют резкого сокращения расходов, так как значительно снижаются банковские доходы.

Довольно часто люди решаются на покупку нового автомобиля, чтобы избежать неожиданных трат и в каком-то смысле обрести душевное спокойствие. Очевидно, жительница Таллинна Юлия думала так же, но что-то пошло не так.

Угроза взрыва бомбы на борту ирландского лоукоста Ryanair, следовавшего из Польши в Грецию, не подтвердилась, сообщила полиция.

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На экранах латвийских кинотеатров - трагикомедия "Вавилон" от создателя знаменитого мюзикла "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла. Марго Робби, Брэд Питт и смелый взгляд на эпоху классического Голливуда. Думаете, что знаете, что вас ждет? Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" ознакомился с фильмом на премьере и рассказывает, чем он удивит каждого.

"TikTok - это жизнь. TikTok - это работа", - сказал 19-летний тиктокер Алекс Спиридонов в интервью для рубрики "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ". Он никогда не хотел работать на "какого-то дядю", а потому решил развивать что-то свое. Сейчас у парня 805 тысяч подписчиков, и он каждый месяц получает новые рекламные предложения.