В США за день произошли три обстрела: есть жертвы

В столице штата Айова Де-Мойне в понедельник произошла стрельба в школе, в ходе нее погибли два человека, еще один был серьезно ранен, сообщила полиция.

Стражи порядка после получения информации о стрельбе явились в школу Starts Right Here, которая реализует программу для проблемных подростков, где нашла трех раненых человек, двое из которых получили критические ранения.

Фото: AP/Scanpix

"Эти два человека, бывшие школьниками, скончались в больнице. Третий человек - сотрудник школы - в серьезном состоянии", - сообщили представители департамента полиции Де-Мойна.

Возраст погибших школьников не уточняется.

Полиция, основываясь на показаниях очевидцев, позднее остановила автомобиль и задержала трех возможных подозреваемых.

В свою очередь в штате Калифорния в понедельник произошли два обстрела, в которых были убиты семь человек, а еще один - тяжело ранен, сообщают американские СМИ.

Оба инцидента произошли на двух фермах в округе Сан-Матео в границах города Хаф-Мун-Бей, к югу от Сан-Франциско.

Фото: AP/Scanpix

"Подозреваемый арестован. Общине сейчас опасность не грозит", - сообщила в Twitter Кристина Корпус, шериф округа Сан-Матео.

Полиция объявила, что стрелявший - официально его пока следует называть "подозреваемым" - это 67-летний местный житель Чжао Чуньли.

Кристина Корпус, шериф полиции округа Сан-Матео, на чьей территории произошло массовое убийство, сказала на пресс-конференции, что у подозреваемого был при себе полуавтоматический пистолет, из которого он, вероятно, и стрелял.

Новое кровопролитие произошло спустя неполные двое суток после того, как 72-летний иммигрант азиатского происхождения застрелил десять человек в клубе Лос-Анджелеса. Когда к стрелку начала приближаться полиция, он застрелился.